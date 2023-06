Aquest juny s’ha donat el tret de sortida a la Xarxa d’Innovació en Salut de les comarques gironines amb una jornada a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona amb prop de cent participants. La plataforma de col·laboració, creada per totes les entitats de l’àmbit de la salut i social de les comarques gironines interessades en la consolidació i expansió de l’R+D+I medicosanitàries i social i de les tecnologies aplicades en aquests àmbits, s’ha presentat per tal de dotar-se d’un espai comú d’interessos R+D+I amb la finalitat de portar a terme, de forma conjunta, activitats de suport a projectes d’R+D+I i la seva transferència de coneixement.

La inauguració de la jornada va anar a càrrec de Miquel Carreras, gerent de la Regió Sanitària de Girona, i d’Eva Palau, regidora de Salut en funcions de l’Ajuntament de Girona. Durant la seva intervenció, Carreras va defensar la Xarxa d’Innovació com un «espai de col·laboració i creació de solucions innovadores en l’àmbit de la salut, amb un únic objectiu comú: millorar l’atenció a la salut de la població». Així mateix, també va remarcar la importància de la investigació i la recerca i que tot el coneixement generat «es tradueixin en aplicacions clíniques que aportin benefici sobre la salut».

En la primera part de la jornada, Neus Domènech, referent d’innovació a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i qui ha liderat aquesta iniciativa, va presentar els objectius, els eixos de treball i les possibilitats de col·laboració de la Xarxa i ha revelat la imatge corporativa pròpia que tindrà. Seguidament, va tenir lloc una taula rodona on es va parlar de la innovació com a factor clau per la sostenibilitat del sistema sanitari.

La segona es va destinar a conèixer experiències innovadores de les entitats associades a la Xarxa, tant en l’àmbit assistencial com de serveis generals, com ara la intel·ligència artificial aplicada als processos alimentaris per part de la Fundació Salut Empordà i Emporhotel i SSIBE.

Actualment, integren la Xarxa tretze entitats: la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, Fundació Hospital de Campdevànol, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària, l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, l’Institut Català de la Salut, la Fundació Salut Empordà, la Clínica de Girona SA, la Clínica Bofill SL, Albera Salut SLP i la Universitat de Girona, amb el suport institucional de la Regió Sanitària de Girona.