El melanoma és el nom del càncer de pell menys comú, però també és el més agressiu. Està relacionat amb la intensitat de l’exposició de la llum solar. Tot i que només representa el 4% del total dels càncers de pell, des de fa 25 anys ha augmentat molt la seva freqüència. La seva mortalitat és menor quan es fa un diagnòstic precoç. El melanoma té la propietat de poder-se escampar a distància, a altres llocs del cos o altres teixits.

El melanoma es localitza en les cèl·lules productores de melanina. La melanina és el pigment que dona color a la nostra pell. A menys melanina, correspon una pell blanca i quan n’hi ha més, és més fosca.

Sospitarem que s’està davant d’un melanoma quan hi ha una lesió tipus piga, però rara o lletja. Pot ser tant antiga com de recent aparició, manifestant-se com una piga inusual o irregular, o quan una que ja existia canvia d’aspecte, de mida o de color –sobretot quan això passa a la part central de la taca–.

L’aparició d’aquest tipus de càncer és evitable –encara que no sempre–. Per això és important conèixer els factors que augmenten la seva aparició o la promouen. Hi tenen a veure una exposició constant a la radiació ultraviolada –sol i bancs solars–, l’edat –sent més freqüent entre els entre 30 i 60 anys–, però no el gènere, tot i que sí que sembla que aquest fa diferències en els llocs on es localitza del cos, sent més freqüent en les dones joves a les cames, mentre que en els homes ho fa més en el tronc, a la cara, el coll i a les espatlles. També és més freqüent quan hi ha antecedents familiars de melanoma o de mutacions genètiques, com també té relació amb l’aparició de lesions percussores com són les pigues –altrament conegudes amb el nom de nevus– que apareixen a l’adolescència i, en darrer lloc, també és més freqüent quan es tenen pigues grans congènites.

Cal consultar al metge dermatòleg quan hi ha canvi en la mida, forma, textura o color d’una piga tant si és antiga com si és de recent aparició, quan es té la sensació de cremor i dolor en palpar-la, o bé quan sagna o es llaga –presenta ferides que no es curen–.

Els canvis de les pigues suggestius de malignitat són la forma desigual, la part externa de la piga de forma irregular, desigual, serrada o no ben definida, si el color de la piga no és homogeni i/o té diversos tons com són el negre, el marró i el torrat. Algun cop també pot tenir zones blanques, grises, vermelles o blaves. Pel que fa a la mida, solen ser més grans de 6 mil·límetres o augmentar-la. També són signes suggestius de malignitat si creix, canvia de forma, de color o d’aspecte o la seva aparició en una zona de la pell que abans era normal.

La prevenció del melanoma es basa a evitar l’exposició solar, sobretot en les hores de màxima insolació i en els dies tapats. Protegir-se del sol, amb barreres físiques, com ara les ombrel·les, els barrets, les ulleres de sol i roba de màniga llarga i les químiques amb protectors solars amb filtres UVA. Altres mesures importants són una correcta hidratació i l’autoexamen o autoexploració, vigilant les lesions, tipus piga o altres, que ja tenim o les que han aparegut recentment.

El que sempre cal fer és consultar ràpidament al dermatòleg si notem algun dels canvis a la pell que hem explicat abans.