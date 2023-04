Jordi Pedra és fisioterapeuta graduat a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de Salt (EUSES). Un cop acabats els estudis s’ha continuat formant en diferents mètodes i teràpies per poder oferir als seus pacients el millor servei. Fa unes setmanes va obrir la seva pròpia consulta a Figueres.

Per què va decidir obrir aquest centre?

La meva idea sempre havia sigut treballar per compte propi. Així ho podia fer a la meva manera i donant el millor servei possible a tots els meus pacients. Nosaltres realitzem tractaments privats a hores convingudes. Es pot contactar via WhatsApp o trucada telefònica.

Quina és la seva filosofia de treball i la seva manera de fer?

La nostra filosofia i mètode de treball consisteix en una atenció personalitzada i a dedicar a les persones el temps suficient per avaluar bé cada cas. D’aquesta manera es pot fer un bon diagnòstic. Tenir en compte tant aspectes físics com psicosocials és fonamental per tractar a posteriori la lesió i entendre com millorar els hàbits i les rutines de forma fàcil per evitar recidives de les lesions.

També s’ha format al CAR de Sant Cugat. Treballa molt amb els esportistes?

Sempre m’ha agradat l’àmbit de l’esport i m’interessava molt tenir coneixements i eines per treballar amb els esportistes. Sigui punció seca o tècniques manipulatives que pots fer servir amb esportistes. Però no és un centre especialitzat només en lesions esportives. Les sessions són individualitzades i la persona que vingui amb una lesió o patologia tindrà el seu tractament adaptat a les seves necessitats. Per exemple, amb la punció seca s’utilitza una agulla, si un pacient hi té fòbia, buscarem una alternativa per no fer això. Per altra banda, també tinc cursos de raonament clínic, perquè si tinc un pacient que no sap exactament què té, poder fer una aproximació de per on pot anar i si és necessari derivar-lo. Per mi això és primordial per poder oferir un bon servei. Per exemple, si una persona té migranya, s’ha de saber si és un problema neurològic o si són tensions musculars que provoquen el mal de cap.

Quina classe de tractaments oferiu?

Punció seca, massoteràpia, teràpia manual estructural, fibròlisi instrumental miofascial, cupping i radiofreqüència amb INDIBA.

Què és radiofreqüència amb INDIBA?

És un aparell de radiofreqüència que el que fa és activar el metabolisme, d’una manera natural, accelerant la formació de cèl·lules i fa que es redueixi el dolor, s’accelera la cicatrització, també és antiinflamatori, entre altres. Aquesta màquina té diferents programes i se’n fa servir un o altre depenent del que necessiti cada pacient. I ajuda a tractar tendinopaties i artrosis.

Quan una persona ve a la consulta, quins són els passos a seguir per fer un diagnòstic i el tractament?

Un cop entrem a la sala faig una entrevista per saber els motius de la visita, és a dir, què li fa mal i que m’expliqui per què creu que li fa mal, per una postura mantinguda a la feina o si pot ser una altra cosa. Influeixen mots els hàbits d’una persona i saber com està en l’àmbit psicològic. Després faig proves exploratòries i valorant trobes un diagnòstic i, a partir d’aquí, trio el tractament més adequat de tots els que ofereixo. Normalment, a mi m’agrada combinar tècniques i fent-ho sí que trobo que hi ha una millora considerable. En acabat, si jo veig que la persona necessita fer alguns exercicis o estiraments, li faig una pauta personalitzada.

Per què ha apostat per Figueres?

Perquè és la capital de l’Alt Empordà i sempre hi he estat vinculat, perquè vaig estar molts anys jugant amb un equip de la ciutat i vaig decidir que era un bon lloc. A més estic davant el mercat de la plaça del Gra i és un local a peu de carrer i a planta baixa. I hi ha el pàrquing davant la consulta.