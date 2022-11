Setze escoles de primària i dos centres de secundària de la comarca de l’Alt Empordà han participat en la Setmana “Compartim”, que ha tingut lloc del 7 a l’11 de novembre i ha estat impulsada per la Taula Comarcal de Maltractaments a les Persones Grans. Es tracta d’una de les propostes complementàries a la segona edició de la jornada sobre maltractaments a les persones grans, que es va celebrar el passat divendres 4 de novembre. Enguany, ha estat el primer cop que s’organitza la Setmana “Compartim”, amb l’objectiu que els centres educatius de la comarca ofereixin un ampli ventall d’activitats de sensibilització i/o intergeneracionals per incidir en una imatge social de la vellesa més real i diversa i així tractar els prejudicis al voltant de l’edat (l’edatisme) entre els seus alumnes. En total, s’han organitzat una vintena de propostes intergeneracionals, que han arribat a la vora de 2.000 estudiants d’entre 3 i 18 anys.

L’objectiu de les diferents activitats ha estat apropar la vellesa als infants i adolescents des d’un vessant lúdic i pedagògic, a la vegada que han compartit estones de joc amb persones grans voluntàries i del Consell de Gent Gran. Així, al llarg de la setmana, s’han explicat contes sobre la vellesa i el fer-se gran, s’han fet tallers intergeneracionals, xerrades, tallers de dibuix, jocs de taula, tertúlies i converses compartides entre nens i joves i persones grans i visites a residències i a casals de gent gran, entre altres dinàmiques. Tot plegat, coordinat per representants de la Taula de Maltractaments a les Persones Grans, els quals també han impartit xerrades a l’alumnat dels instituts Alexandre Deulofeu i Ramon Muntaner de Figueres sobre què és l’edatisme i com evitar els prejudicis basats únicament en l’edat de les persones. Arrel de la Setmana “Compartim”, alguns dels centres han previst donar continuïtat a les activitats al llarg d’aquest mateix curs.

Les escoles de primària participants en la proposta són Joan Reglà de Bàscara, Cor de Maria de Figueres, Ramon Muntaner de Peralada, la del Far d’Empordà, Vallgarriga de Sant Miquel de Fluvià, Torre d’en Reig de Vilabertran, Puig d’Esquers de Colera, la de Palau de Santa Eulàlia, Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós, Empúries de l’Escala, Els Grecs i Vicens Vives de Roses, Teresa de Pallejà de Fortià, Sant Jaume de Portbou, i Josep Pallach i Pous i Pagès de Figueres.

Mar Carreras, psicòloga de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, és una de les tècniques que ha dinamitzat l’activat dels contes a les escoles i explica que la iniciativa ha estat “molt positiva i emocionant” tant per als nens i els joves com per a les persones grans que hi han participat. “Totes les activitats han tingut una molt bona acollida i una molt bona resposta. L’objectiu de fer taca d’oli i de despertar la motivació en la sensibilització intergeneracional s’ha aconseguit”, ha dit Mar Carreras, i hi ha afegit: “La voluntat dels centres educatius és poder repetir-ho el curs vinent. Fins i tot, ens hem trobat més escoles i instituts que aquest any no ho han pogut fer, però que ja han mostrat el seu interès per sumar-s’hi el curs que ve”.

Més activitats complementàries

A més de la Setmana “Compartim”, i com a complement de les jornades sobre maltractaments a les persones grans, el dimecres 16 de novembre, s'estrena una obra de teatre científic sobre l'envelliment i la vellesa al Teatre El Jardí de Figueres amb dues funcions, a les 11 h (per a alumnat d'instituts i per al públic general), i a les 18 h (per al públic general). Porta per títol El llegat. Tothom vol viure molt de temps, però ningú vol ser vell i és un encàrrec de la Taula de Maltractaments a les Persones Grans a l'Institut de Ciència i Teatre (InCiTe). Compta amb dos intèrprets a escena, Susana Eva Martínez i Pep Miràs, i busca crear xarxa amb la societat per trencar els prejudicis i estereotips que envolten l'envelliment i fer arribar aquest missatge de conscienciació a la població.

El programa de representacions inclou tres dates més: el 22 de novembre, a les 11 h, al Teatre Municipal de Roses; el 2 de desembre, a les 19 h, al castell de Sant Ferran de Figueres; i, a Agullana, el 22 de gener, a les 18 h, a la Sala Polivalent.

Totes les sessions tenen entrada lliure fins a completar l'aforament, no cal reservar plaça prèviament.