Els centres d'atenció primària (CAP) catalans incorporaran des d'ara i fins a finals d'any 70 higienistes dentals i s'arribarà fins als 365 l'any que ve. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha anunciat en una roda de premsa al CAP d'Arbúcies, un dels primers a incorporar aquesta nova figura, on ha explicat que s'hi destinaran 2,8 MEUR aquest 2022 i una partida de 14,5 MEUR als pressupostos del 2023. Tant Aragonès com el conseller de Salut, Manel Balcells, han explicat que la mesura respon a la voluntat de potenciar l'atenció primària com a "columna vertebral" del sistema de Salut amb noves figures i fer arribar aquests serveis, habitualment assumits per la privada, a tota la població.