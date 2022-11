El cos humà és química, per això perdre pes és un exercici que requereix l'assessorament i acompanyament d'un nutricionista que conegui el cos, el seu funcionament i els hàbits de qui realitza la dieta per a elaborar recomanacions personalitzades i acompanyar a la persona durant el procés.

Un règim molt estricte no sol ser el més eficaç, atès que l'estrès pot jugar una mala passada i produir trastorns alimentaris. Alguns menjars, si són els predilectes de qui pretén aprimar, no han d'eliminar-se del menú encara que no semblin recomanables o encara que siguin hipercalòrics.

Existeixen trucs per a aprimar eficaços i ràpids, però de res serveixen si no es converteixen en un hàbit. Els experts nutricionistes recomanen no eliminar de manera definitiva els aliments que es mengen per plaer encara que a priori puguin no ser massa saludables, perquè rebutjar-los sistemàticament produeix ansietat i aquest desequilibri pot degenerar en un trastorn alimentari.

Els espinacs i la fulla verda

Els espinacs i les verdures de fulla verda són indispensables en una dieta per a aprimar. Tenen una alta quantitat de fibra; sobretot fibra soluble que és molt beneficiosa per a accelerar el trànsit intestinal. A més, són coneguts per la seva capacitat per a reduir el greix abdominal i afavorir el sistema digestiu.

Un altre dels seus avantatges: és un aliment molt saciant. Aquesta qualitat els converteix en els perfectes aliats per a aquelles dietes en la qual la reducció calòrica sigui significativa i hi hagi molta sensació de gana.

Cal consumir-los diàriament?

La recomanació és incloure'ls el màxim possible en la dieta. Es pot combinar amb altres verdures o consumir-los en batuts. Però el seu consum diari és recomanable. Un estudi publicat per la Biblioteca Nacional dels Estats Units recull que el consum diari d'espinac redueix tant el greix corporal com el pes. Qui els consumeix diàriament s'aprima un 43% més respecte a aquells que no els inclouen en la seva dieta.

Com cuinar-los?

Els espinacs tenen més possibilitats del que pot semblar a priori. Es poden menjar saltats, en amanides, incloure'ls en remenats, incorporar-los en guisats de llegums. També es poden utilitzar per a omplir pits de pollastre o filets de peix. Una altra opció és incloure'ls en batuts verds.