Un dels projectes puntals de l’associació A Contracor és la creació dels saquets Jizõ, uns amanyacs on poder embolcallar, «d’una forma digna», els fills nascuts d’un embaràs interromput, i no en un drap quirúrgic. Alhora, és una manera de poder-los acomiadar de la millor manera possible, tot immortalitzant un record. «És donar dignitat a un infant que moltes vegades no la pot tenir, se la treuen», afirma la presidenta de l’entitat, Ginesta Urbano.

La idea de crear aquests amanyacs neix de la mà de l’altempordanesa Letícia Hernández, qui va perdre dos fills. «En la meva primera pèrdua vaig aprendre a fer ganxet, perquè mentre comptava punts, plorava una mica menys. Amb la segona pèrdua, vaig pensar que havia de fer alguna cosa per processar el dolor», recorda. Va ser així com un dia, a Internet, va trobar quelcom que la va sorprendre. «Vaig veure que a fora d’Espanya hi havia hospitals que rebien els bebès en amanyacs petitons, i vaig pensar que era increïble no haver de conèixer els teus fills en un drap quirúrgic».

D’aquesta manera, Letícia Hernández es va proposar confeccionar-ne alguns per així entregar-los a l’Hospital de Figueres l’11 de desembre de 2019, coincidint amb el primer aniversari de la seva filla. Però, finalment, vicissituds de la vida van fer que no pogués ser per aquella data. Ara bé, «llavors Ginesta Urbano, presidenta de l’associació, em va dir que estaven preparant una associació de dol, i si jo en volia formar part», explica. I així va ser com Hernández va suggerir la idea de fer amanyacs al grup, proposta que va agradar, i que cada cop agafà més embranzida. «A hores d’ara, hem entregat més de 600 amanyacs», diu Hernández. «El seu lliurament sempre és gratuït per als hospitals i les famílies que perdin un nadó. Tanmateix, quan són per a un record pòstum, es poden aconseguir a canvi d’una petita donació que pot ser econòmica, o de materials, com teles», afegeix.

Els saquets Jizõ, anomenats així perquè segons diu una llegenda japonesa aquest és el nom del deu encarregat de cuidar les ànimes dels bebès que neixen sense vida, conté un conjunt d’amanyac i gorreta per pèrdues gestacionals i, actualment, es reparteix a quinze hospitals de Catalunya i a uns trenta de tot l’estat espanyol, sobretot gràcies a la col·laboració d’entitats agermanades d’arreu del territori.