Un cop més, l’Associació de dol per Interrupció de l’Embaràs, A Contracor, ha fet una nova donació a l’Hospital de Figueres de saquets Jizoō per entregar a les famílies que es troben en aquesta situació i ajudar-les en el procés de dol. La primera donació es va ser el febrer del 2020.

El 15 de gener del 2016, Letícia Hernández va ser atesa a l’Hospital de Figueres per un avortament en diferit. Dos anys més tard, l’11 de desembre del 2018, va haver d’interrompre el seu embaràs per trisomia 18. Dos anys més tard naixia a l’Empordà la primera associació de dol per interrupció voluntària i legal de l’embaràs a l’Estat, A Contracor. Volen que la societat autoritzi el seu dol i doni als seus fills i filles el lloc que els correspon.

Molt impressionada en veure la seva filla, tan petitona i delicada, abrigallada en un drap quirúrgic, i després de donar-li moltes voltes, va començar a fer proves en punt i en tela per crear amanyacs i gorretes perquè altres famílies poguessin fer ús i guardar-ho com un gran record del seu fill. Des de llavors, des de l’associació no s’han deixat de fer amanyacs que van en un saquet per poder-los guardar i «així, quan ens sentíssim amb ànim, poder crear cada família la seva pròpia caixa del record amb aquelles coses que per a nosaltres fossin importants, ja que tot això forma part de la teràpia del dol». L’associació ha posat als saquets el nom japonès Jizõ perquè, explica la llegenda, és l’encarregat de cuidar les ànimes dels bebès que neixen sense vida.

Des de l’Associació s’ofereixen saquets a l’Hospital de Figueres i altres enviaments a altres hospitals de Girona i Dènia, a l’hospital La Fe, a València i a Alacant, per acompanyar les famílies que ho necessiten.