Fisersa, l’empresa plurimunicipal de serveis que gestiona el transport urbà a Figueres, i la Fundació Salut Empordà (FSE) impulsen per segon any una campanya conjunta de sensibilització amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre.

Amb el lema “Combina i mou-te, fes salut”, s’han ideat una sèrie de materials comunicatius que entronquen amb l’eslògan de la Setmana del 2022, "Combina i mou-te. Millors connexions". La campanya de la FSE i Fisersa incideix en diferents missatges per promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables entre la població, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en patinet o en transport públic, la qual cosa millora la qualitat de l’aire i redueix la contaminació acústica i atmosfèrica, a la vegada que fomenta la pràctica d’exercici físic i un estil de vida actiu.

Per aconseguir-ho, durant aquests dies la campanya “Combina i mou-te, fes salut”, serà present a marquesines i vehicles de la flota d’autobusos de Fisersa. A més, en aquesta ocasió també s’ha creat una exposició formada per dos daus de dos metres d’alçada, amb l’objectiu d’arribar al màxim de població. Durant dues setmanes, la mostra serà a Consultes Externes de l’Hospital de Figueres i després es traslladarà al vestíbul de la seu de Fisersa. És el quart any que la FSE realitza algun tipus de campanya de responsabilitat social corporativa per fomentar els desplaçaments sostenibles i una vida activa entre els usuaris dels seus centres i els professionals.