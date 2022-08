La Fundació Oncolliga ha obert una delegació a l’Escala. És una iniciativa que neix amb il·lusió per donar suport a una causa molt important, destaca la delegada Vero Martí que treballa envoltada d’una junta formada per un grup de joves, amb moltes ganes, tots plegats, d’organitzar activitats al municipi. «L’objectiu principal és poder arribar i estar més a prop del malalt de càncer i els seus familiars a l’Escala i voltants. La fundació té una finalitat clara que és ajudar i millorar la vida del malalt de càncer i els seus familiars. Els serveis que dona la fundació són molts i per arribar a tothom necessita les delegacions locals per poder estar a prop dels malalts i facilitats l’accés a tots els serveis» assenyala Martí.

«La idea no és crear serveis propis sinó donar tots els que dona la fundació, però si sortís alguna iniciativa, la tiraríem endavant». Ja fa temps que la psicooncòloga de la fundació rep a pacients en una sala del CAP de l’Escala. Els serveis són totalment gratuïts i només s’han de demanar sense esperes administratives, destaca Martí. La Fundació Oncolliga de l’Escala va organitzar dissabte passat amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament una nova edició de la Zumba Master Class, una activitat solidària per a totes les edats, a l’escenari de la Riba, a la Platja de l’Escala que va tenir molt bona participació. Dins de les activitats més recents realitzades al municipi, el passat mes de juliol es va fer una sessió de ioga i pàdel surf per als malalts i una altra oberta a tothom, i també es va organitzar un taller de cosmètica solidària i natural on es va fer difusió dels productes de la línia Gatzara, de la Fundació, una cosmètica de qualitat sota una gran premissa: Unir la cura conscient i saludable de la pell amb la recaptació de fons per a la lluita contra el càncer. Des que ha nascut la delegació fins ara, l’activitat ja no s’ha aturat. El proper dia 3 d’octubre s’ha previst un taller d’alimentació en què es donaran pautes per menjar bé i al mateix temps es donaran idees per crear el menú ideal de la setmana.