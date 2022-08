El Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang a la ciutat de Figueres, el divendres 26 d’agost i el dissabte 27 d’agost. El hall de descans de l’Auditori Caputxins acollirà els donants que responguin a la crida. Les donacions de sang són imprescindibles per als malalts, també a l’estiu, i per això des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la població perquè s’acosti al punt de donació i s’animi a donar sang.

Els horaris per fer les donacions són el dia 26 de dos quarts de sis de la tarda a les nou del vespre i el dissabte 27 de les deu a les dues i de les 4 a dos quarts de nou del vespre. Aquelles persones que ho vulguin, poden apuntar-se a donarsang.gencat.cat o bé a través del WhatsApp 677 07 17 56, per tal de facilitar la feina i les previsions del Banc de Sang, però també poden anar al punt de donació sense reserva prèvia. Pel primer dia hi ha 50 places i pel segon 129 places, algunes de les quals ja s’han ocupat. Des del Banc de Sang i Teixits s'anima a la població a donar sang i recorda que calen 1.100 donacions per dia.

A principi de l’estiu es va calcular que entre els mesos de juliol i agost caldrien 40.000 donacions per donar resposta als tractaments dels malalts. Ara a Figueres, els donants tenen una nova oportunitat de col·laborar i ajudar a altres persones que necessiten sang.