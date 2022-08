El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya han activat la interoperabilitat europea per connectar Catalunya amb països de la Unió Europea per dispensar medicaments. El projecte preveu dispensar medicaments a les oficines de farmàcia de Catalunya, i a la vegada, que es puguin dispensar medicaments equivalents de prescripcions fetes a Catalunya en altres països. Les prescripcions s’han de fer mitjançant el sistema de recepta electrònica del SISCAT. De moment, l’únic país on es pot recollir medicació prescrita a Catalunya és Portugal, tot i que es preveu que s’incorporin Xipre, Croàcia, Eslovènia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Polònia, República Txeca i Suècia.

En l’àmbit estatal, s’adhereixen també a la interoperabilitat europea Extremadura, Canàries, País Basc i Comunitat de Madrid. En fases posteriors s’introduiran la resta de territoris. Per poder accedir a aquest servei, a la farmàcia s’ha de mostrar la targeta sanitària individual (TSI) i un document identificatiu oficial que contingui una fotografia (DNI o passaport). No es pot recollir el medicament en nom d’una altra persona. A més, s’ha d’abonar el 100% de l’import del medicament. En cas de voler el reemborsament de l’import, s’ha de sol·licitar a Catalunya, segons la cobertura i les condicions de finançament del medicament. Accés a dades bàsiques Els farmacèutics tenen accés a les dades bàsiques de la medicació prescrita i han de mostrar al ciutadà el Personal Information Notice (PIN), un document que informa el pacient sobre el tractament i la protecció de dades. Si es dispensa el medicament, aquest queda enregistrat al sistema de recepta electrònica i es considera lliurat també en el país d’origen del pacient. Els medicaments prescrits han de ser interoperables i altres productes inclosos en la prestació farmacèutica i que es prescriuen en recepta, com són productes sanitaris com bolquers d’incontinència urinària, gases o esparadraps, i els dietoterapèutics, queden exclosos del projecte.