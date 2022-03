Les persones amb TEA, en molts casos, tenen hipersensibilitat als estímuls: els auditius en especial. Per aquest motiu «Anar a comprar és una activitat quotidiana que fem molts cops en família, i tenir un ambient més adequat facilita no haver de patir o buscar alternatives» assenyala Adriana Córdoba, mare d’una nena amb autisme i membre de l’Associació TEA Alt Empordà. Fa referència amb satisfacció a la iniciativa que els establiments Bonpreu i Esclat han posat en marxa a principi d’aquest any. «Mesures com aquesta faciliten el dia a dia de les persones amb TEA. És un clar exemple d’una petita adaptació que repercuteix significativament».

Des del mes de gener passat, els comerços de la cadena han implementat les «Hores tranquil·les» cada dissabte, de les tres a les cinc de la tarda. En aquestes dues hores, es redueix la intensitat lumínica i acústica dels establiments. «L’objectiu de l’acció és afavorir la compra de diferents col·lectius que poden veure’s afectats per la contaminació acústica i lumínica, com les persones amb autisme i hipersensibilitat sensorial» expliquen. Durant les dues hores setmanals en què s’implementa la mesura, es desconnecta el fil musical i el canal àudio, s’atura l’ús de la megafonia i es tanquen les pantalles digitals. A part, també s’apliquen altres mesures per disminuir el soroll que es genera a les botigues durant la seva activitat ordinària. Bon Preu vol reivindicar la importància que tothom pugui accedir a serveis essencials en igualtat de condicions. Aquesta iniciativa s’ha realitzat en col·laboració amb la Federació Catalana d’Autisme, formada per a 30 entitats que treballen per a millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme. La Federació acompanya a les entitats en el seu dia a dia, per tal d’oferir serveis de qualitat que contribueixin al creixement del teixit associatiu relacionat amb el TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Inclusió en tots els àmbits Amb l’objectiu que d’implementar la inclusió en tots els àmbits de la vida, els establiments Bonpreu i Esclat ja disposen des de fa uns mesos de targetes client adaptades al sistema Braille per facilitar les compres a les persones amb discapacitat visual. També es van adaptar els fullets promocionals amb la millora de la gamma de colors i contrast cromàtic. Aquestes iniciatives es van posar en marxa amb l’assessorament i la validació de la Comissió Braille Espanyola de l’ONCE. Des de la sensibilitat i en benefici d’igualtat per a tots, Bon Preu continua prenent mesures que afavoreixin un acte tan quotidià com és la compra de productes d’alimentació.