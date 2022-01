Un recent estudi científic dirigit des de la Universitat d'Harvard, als Estats Units, i publicat la setmana passada en la revista Science, relacionava de manera directa la mononucleosi, comunament coneguda com a malaltia del petó, amb l'aparició de l'Esclerosi Múltiple (EM).

Aquest descobriment és sens dubte un dels més importants dels últims temps. Gràcies a ell s'obren una infinitat d'opcions sobre les quals investigar a prop d'una malaltia, l'Esclerosi Múltiple, que encara avui és pràcticament desconeguda, segons recull la informació que publica Buscando Respuestas. .

Com diu Alberto Ascherio, professor d'epidemiologia i nutrició a l'Escola de Salut Pública T.H. Chan d'Harvard i autor principal de l'estudi:

«Aquest és un gran pas perquè suggereix que la majoria dels casos d'esclerosi múltiple podrien prevenir-se en detenir la infecció per VEB, i que enfocar-se en aquest virus podria conduir al descobriment d'una cura per a aquesta malaltia degenerativa».

Mononucleosi? Quines claus tenen els metges per a poder descobrir-la i tractar-la?

Per a conèixer i entendre la malaltia de la mononucleosi hem de saber que la produeix un virus, anomenat herpesvirus humà 4 (HHV.4), que és un dels més comuns.Aquest virus, més conegut com de Epstein-Barr (VEB) en al·lusió a M. A. Epstein i a I. M. Barr, els científics que van aconseguir descriure-ho en 1964, es transmet a través de la saliva. Per això la forma típica de contreure-ho és besant a algú o compartint utensilis per a menjar, sobretot gots. A més, és una malaltia molt contagiosa, si bé no arriba al nivell d'unes altres tan fàcilment transmissibles com qualsevol mena de refredat.

Els símptomes de la mononucleosi

Aquesta malaltia destaca per una sèrie de símptomes comuns i molt fàcilment diagnosticables per part dels facultatius:

Febre, generalment molt elevada.

Mal de cap.

Astènia, cansament permanent i que durant el temps que dura la malaltia pot convertir-se en crònic.

Granellada en la pell, en casos extrems.

Tumefacció o inflor de ganglis limfàtics cervicals.

Amígdales inflamades o fins i tot faringoamigdalitis, o cosa que és el mateix, una infecció aguda de la faringe o les amígdales palatines.

Inflamació dels ganglis del coll i de les axil·les.

La mononucleosi pot acabar patint-la, fonamentalment, adolescents i adults joves, sent menys freqüent en nens en edat preescolar. I no és comú veure que la passin els bebès nounats – menors de dotze mesos.

La major taxa d'incidència se situa actualment entre els quatre i els dotze anys i els seus efectes poden arribar a sentir-se fins a quatre setmanes després de l'inici de la infecció. En els casos més greus poden sorgir complicacions en la melsa, arribant a produir un augment de la seva grandària. I en situacions extremes pot arribar fins i tot a trencar-se, produint un dolor agut i sobtat en el costat esquerre. A més, pot provocar problemes hepàtics tant en forma d'icterícia – aparició d'un color groguenc en la pell i en la part blanca dels ulls – com en forma d'hepatitis – inflamació en el fetge.

Si l'afecció s'extrema, la malaltia del petó pot acabar provocant greus complicacions:

Anèmia: reducció dels glòbuls vermells i de l'hemoglobina.

Trombocitopenia: recompte baix de plaquetes.

Problemes del cor: inflamació del múscul cardíac o miocarditis.

Complicacions del sistema nerviós: meningitis, encefalitis…

Amígdales inflamades: poden acabar per bloquejar la respiració.

Aquestes situacions, això sí, no són habituals i només es produeixen en comptades ocasions. El període d'incubació de la mononucleosi, des que vam estar exposats al virus fins que apareixen els símptomes, està situat entre les quatre i les sis setmanes.

Com es tracta la mononucleosis

Una vegada el facultatiu hagi diagnosticat la malaltia, tocarà fer-li front. Per a això, per regla general, només necessitarà descans i tractament simptomàtic amb antitèrmics i antiinflamatoris.

Si la infecció s'empitjora podem arribar a utilitzar antibiòtics per a acabar amb la sobreinfecció bacteriana. Per a evitar conseqüències majors com les que afecten la melsa, fins i tot un trencament esplènic, el pacient ha d'evitar realitzar esport durant, almenys, el primer mes d'infecció.

Puc saber si he passat la mononucleosi amb un test serólogic

Quan la mononucleosi infecciosa apareix, sol fer-ho una sola vegada. No obstant això, en el cas d'algun pacient pot arribar a repetir-se. En altres ocasions pot donar-se el que es coneix com a infecció crònica per virus de Epstein-Barr. És llavors quan els símptomes duren més de l'habitual. És important estar pendent i seguir-ho de prop per a no confondre-ho amb una altra mena d'infeccions víriques. Una vegada hàgim sofert la mononucleosi serem sempre portadors latents del virus. Per a comprovar-ho pot realitzar-se un test serològic en el qual se'ns indicarà si tenim o no anticossos contra la malaltia, deixant clar sens dubte si l'hem passat amb anterioritat. I és fonamental frenar la cadena en el moment en què hàgim estat diagnosticats amb aquest virus. Evitar besar o compartir utensilis per a disminuir la transmissió de la mononucleosi és fonamental per a frenar-la.