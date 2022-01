La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, ha assegurat sobre el preu dels tests d'antígens que l'executiu fixarà aquest dijous que "serà assequible" perquè siguin "d'ús accessible" i permetin "agilitzar la situació de l'atenció primària".

"El Govern central farà un esforç important en aquesta qüestió", ha sostingut la ministra portaveu en una entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, en la qual no ha volgut donar a conèixer quin serà el preu que es fixarà en la comissió interministerial que se celebra aquest dijous per regular el preu d'aquesta prova que es ven a les farmàcies.

Rodríguez ha explicat que durant les vacances de Nadal el Govern central va estar "molt preocupat" i que va "donar importància a mantenir-ne el subministrament al país perquè es van produir tensions en el mercat". Ara, la ministra ha detallat que faran el que ja van fer amb les mascaretes: "Fixar uns preus públics per intervenir el mercat".

Sobre la venda d'aquests tests d'autodiagnòstic de Covid-19 a les farmàcies, la portaveu de l'executiu ha defensat que és un criteri que també s'ha adoptat en el si d'aquestes comissions de treball. "Es considera que les farmàcies era la manera més eficaç de prendre en consideració la dispensació d'aquests tests que, alhora repercuteixen en la gestió de les dades de la pandèmia i que, per tant, també té una repercussió sobre la salut pública", ha conclòs la ministra.