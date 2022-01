A l’espera que arribi el pic dels contagis a Catalunya, que alguns experts comencen a preveure en pocs dies, les dades notificades aquest dimecres per Salut mostren de nou un augment de la tensió sanitària: hi ha 2.312 persones ingressades amb covid als hospitals catalans, 22 més que les notificades aquest dimarts (una xifra que no es donava des de l’agost passat), de les quals 525 estan greus a l’uci, cinc més. I, tot i que la velocitat de propagació del virus continua baixant, les visites dels pacients amb covid als ambulatoris continua disparada i col·lapsa l’atenció primària, amb 76.821 visites registrades el dia anterior, tot i que una mica menys que el rècord notificat ahir, de prop de 100.000.

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, és aquest dimecres de 4.040 punts (ahir, 3.896), tot i que la velocitat de propagació de la malaltia (Rt), ha tornat a baixar i s’ha situat en 1,08 –una centèsima menys–, és a dir, cada 100 infectats contagien una mitjana de 108 persones. Encadena 12 dies baixant. El total de casos confirmats de covid per tota mena de proves ascendeix a 1.550.290, dels quals 38.785 han sigut comunicats en les últimes 24 hores. 35 morts Des de l’inici de la pandèmia han mort a Catalunya per covid 24.917 persones, 35 de comunicades en les últimes 24 hores. I la incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 2.022 casos, mentre que la incidència a 14 dies (IA14) és de 3.823. Els dos indicadors pugen La positivitat –el percentatge de resultats positius en proves PCR i tests d’antígens– és del 27,1%, (ahir estava a 27,3), molt allunyada del 5% que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.