Els CAPs han demanat que els pacients amb covid asimptomàtics o lleus no acudeixin als centres mèdics per tal de descongestionar el sistema davant de l'onada d'òmicron. Així ho ha exposat aquest dimecres Jaume Benavent, referent d'Atenció Primària i Salut Comunitària de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, que veu "absurd" que els sanitaris siguin els encarregats de tramitar baixes laborals de curta durada en ple auge de casos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Benavent ha dit que s'ha reclamat a la Seguretat Social que els sanitaris puguin cursar la baixa i l'alta per Covid-19 alhora, tenint en compte que "la major part d'aquestes baixes són de set dies", però ha lamentat que no s'hagi acceptat la proposta.

Benavent ha insistit que els pacients lleus o asimptomàtics poden comunicar el seu positiu a la farmàcia i tramitar allà mateix la seva baixa laboral, sense haver d'anar als CAPs, saturats davant el "tsunami d'òmicron". Així mateix, ha recordat que l'Atenció Primària va batre dilluns el rècord de 97.000 visites, com "un Camp Nou ple". Aquesta situació, segons Benavent, dificulta que pugui atendre's persones amb altres malalties, a banda de la Covid-19. Amb tot, ha posat en valor algunes mesures adoptades per descarregar la pressió assistencial, com ara l'activació de les farmàcies per comunicar el casos positius o la contractació d'estudiants de l'últim curs del grau de Medicina. Així mateix, ha indicat s'ha reforçat els CAPs incrementant el 25% del seu pressupost i ampliant les plantilles amb més de 5.000 professionals. "Si no en contractem més, és perquè no n'hi ha", ha subratllat. Tots aquests recursos "no són la solució definitiva", ha reconegut Benavent, però ha defensat que "tots aquells recursos que es poden activar s'estan activant". Malgrat que la sisena onada encara no ha arribat al seu pic, s'està vivint una "desacceleració clara" de positius, va indicar aquest dimarts el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Amb tot, el risc de rebrot ha superat avui els 4.000 punts a Catalunya (4.040), 144 més que fa 24 hores.