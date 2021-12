El Departament de Salut recomana als positius de Covid-19 per test d'antígens que no vagin al Centre d'Atenció Primària (CAP). La recomanació es fa en un context d'escalada de les infeccions i d'augment de la pressió assistencial al primer nivell de la xarxa sanitària. Si el test és positiu, la recomanació del Salut és aïllar-se 10 dies al domicili, sense que calgui repetir la prova al CAP. Són indicacions, subratlla Salut, del procediment d'actuació enfront casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en fase II de mitigació. També indica que si no hi ha símptomes o són lleus o no cal la baixa, es pot contactar telemàticament amb el CAP per comunicar el positiu i que s'inclogui a la història clínica de l'afectat.

El protocol del qual informa Salut estableix que la persona afectada rebrà un missatge a través de telefonia mòbil en què podrà reportar els contactes estrets.En cas que calgui la baixa, la recomanació és, igualment, contactar de forma telemàtica amb el CAP o per telèfon.Si els símptomes empitjoren o la persona es troba malament, sí que es recomana anar al CAP o trucar al 112.