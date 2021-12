El Programa Valencià de Recerca de la Vacuna covid-19 (ProVaVac) ha valorat l'efectivitat de la vacuna contra aquesta malaltia assenyalant que la immunització de la població ha contribuït que la incidència actual sigui un 66,3% menor que la registrada al gener del 2021.

Així ho ha manifestat la directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer, que ha destacat l'”extraordinari esforç” de la ciutadania per vacunar-se, com constata el fet que més del 90% de la població valenciana ja hagi rebut la pauta completa, segons un comunicat de la Generalitat valenciana.

Berenguer ha posat de manifest que, segons l'última anàlisi de ProVaVac, programa adscrit a la Presidència de la Generalitat, la vacunació també ha permès reduir en un 92% el nombre de defuncions i en un 80,1% el d'hospitalitzacions respecte dels valors màxims de la tercera onada de contagis, el gener d'aquest any.

Per tot això, ProVaVac ha conclòs que les vacunes contra la covid redueixen dràsticament la gravetat de la malaltia i que tenen “una protecció molt duradora”. La directora general ha subratllat que la protecció davant del contagi es redueix amb el temps, "per això la importància d'inocular la tercera dosi".

Berenguer ha insistit a assenyalar que les vacunes constitueixen "la millor eina" contra la covid, ja que no només salven vides sinó que permeten tenir "esperança" davant l'evolució de la pandèmia.

Tot i això, ha recordat que continua sent necessari l'ús de la mascareta i recomanable el rentat de mans i la ventilació dels espais, "especialment durant les festes nadalenques". Una pautes, afirma, també "ineludibles" per a les persones immunitzades, ja que "les vacunes no eviten la transmissió" del coronavirus.