El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla ha demanat no fer "trobades massives" d'empreses, clubs o amics durant el Nadal. En una entrevista al canal 324, Trilla sosté que la situació epidemiològica actual desaconsella fer aquestes trobades, i ha advocat per ajornar-les a començaments d'any, si les dades milloren.

L'epidemiòleg ha recordat que aquestes trobades són llargues, es fan sense mascareta, i per tant es donen les condicions per a que siguin "esdeveniments de gran transmissió" del virus. Trilla ha assegurat que les dades de contagis estan pujant "més ràpid" del que es preveia, acostant-se a un dels escenaris "menys favorables" que es contemplen.

En les trobades, Trilla ha recordat que fer-se testos d'antígens dona un "plus de seguretat" sempre que es compleixin la resta de mesures, però no són 100% fiables sobretot si el resultat és negatiu, ja que pot ser que qui fa el test encara tingui una càrrega viral baixa.

Per Nadal, el cap d'Epidemiologia del Clínic ha recordat a la ciutadania que la pandèmia encara no s'ha acabat. En aquest sentit, ha demanat que es facin proves en casos de possibles refredats, per descartar que pugui ser covid, i també que es compleixin els aïllaments.

Segons Trilla, la pressió assistencial s'està traslladat de l'atenció primària als hospitals, amb malalts més greus. Tot i que en el cas del Clínic encara no s'han hagut "encara" no s'han hagut de desprogramar intervencions i visites no urgents, Trilla ha dit que li consta que sí s'ha hagut de fer en altres grans hospitals de l'àrea de Barcelona. Actualment, Catalunya té 234 pacients a l'UCI i Trilla ha situat en els 400 o 500 el moment en què amb tota seguretat hi haurà desprogramacions als hospitals.

La meitat dels pacients ingressats als hospitals són persones vacunades amb alguna malaltia de base o d'edat avançada, que de manera general tornen a casa aviat, segons Trilla. L'altra meitat són majoritàriament gent jove no vacunada que desenvolupen la malaltia de manera semblant a les primeres onades. Trilla ha advertit que aquells malalts que entren a l'UCI s'hi estan "setmanes" i, si se'n surten, els costa molt recuperar-se.