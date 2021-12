La vacunació contra el coronavirus dels infants d'entre 5 i 11 anys a Catalunya es farà només amb cita prèvia i està previst que comenci el dimecres de la setmana que ve, 15 de desembre. En roda de premsa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que es podrà demanar cita a través de la web vacunacovid i que també s'enviaran SMS a les persones de qui es tingui el mòbil. La previsió és que s'obri la franja de 5 a 11 anys de cop la setmana que ve i no de forma progressiva com s'havia sospesat, per "optimitzar l'estratègia de vacunació", ha explicat Cabezas. Principalment s'administraran els vaccins als punts massius de vacunació, alguns dels quan s'han reobert en els darrers dies, a més d'alguns CAP i hospitals.

La Comissió de Salut Pública, organisme estatal, va acordar dimarts ampliar la vacunació als infants de 5 a 11 anys després que el vaccí pediàtric de Pfizer fos aprovat per l'Agència Europea del Medicament (EMA). La comissió, a instàncies de la Ponència de Vacunes, va decidir que l'interval entre dosis sigui de 8 setmanes. És el mateix vaccí que el d'adults i adolescents, però amb una dosi menor (10 micrograms), l'equivalent a un terç. La campanya començarà el 15 de desembre de forma coordinada a l'estat espanyol, amb la previsió que les primeres vacunes arribin el dilluns, 13 de desembre. Catalunya espera rebre una primera remesa de 234.000 dosis i la segona, a principis de gener.

La vacunació està adreçada a uns 550.000 infants d'aquesta edat.En una roda de premsa aquest dijous per explicar l'estratègia de vacunació als infants de 5 a 11 anys, Cabezas ha indicat que preveuen obrir la franja per demanar cita a principis de la setmana que ve i que a partir d'aleshores es podrà reservar hora. La responsable de Salut Pública ha insistit que és important demanar cita perquè en tractar-se d'un vacuna diferent és necessari que s'administri en circuits diferenciats per facilitar la logística.

La vacuna s'administrarà majoritàriament en els punts massius (punts poblacionals), com per exemple el de Fira de Barcelona i els altres arreu de Catalunya que s'han muntat durant la pandèmia per a l'estratègia de vacunació massiva. En alguns llocs es farà en centres d'atenció primària (CAP) amb línia pediàtrica o en hospitals. Cabezas ha explicat també que es prioritzarà la protecció d'infants en grups de risc, que es podran vacunar en hospitals on són atesos. Així doncs, Salut ha optat per no vacunar a les escoles, a diferència d'altres comunitats autònomes. "Anem moltes vegades a vacunar a les escoles, però normalment a partir dels 11 anys. En edats menors, som més partidaris que hi vagin amb els pares o mares", ha assenyalat Cabezas.

En cas que els infants no vagin acompanyats de la mare o el pare i, per exemple, hi acudeixin amb els avis, la família haurà de presentar un document de consentiment informat, com s'ha fet en els infants de 12 a 15 anys. Els infants que hagin passat la covid-19 es vacunaran amb una sola dosi a partir de les 4-8 setmanes després del diagnòstic de la infecció o la data d'inici de símptomes. En cas de contagi després de la primera dosi, es completarà la pauta amb la segona quan hagin transcorregut 4-8 setmanes de la infecció. Els infants que facin 12 anys en els propers mesos es vacunaran amb una dosi pediàtrica i, en cas de complir-los entre la primera i la segona punxada, aquesta darrera serà amb una dosi d'adults.

Seguretat i eficàcia de la vacuna en infants

El doctor Toni Soriano, de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d'Hebron i membre del Comitè científic assessor de la Covid-19 del Govern, ha exposat que la vacuna de Pfizer ha demostrat que és segura en els infants de 5 a 11 anys i eficaç en més del 90% dels casos. Soriano ha assenyalat que s'han descrit reaccions adverses locals com envermelliment i dolor a la zona de la punció i en alguns casos, després de rebre la segona dosi, cansament, febre o mal de cap que s'han resolt en poques hores. El representant del comitè científic assessor ha destacat que Estats Units i Canadà ja han començat la vacunació d'infants d'aquesta franja d'edat i que altres països, com l'estat espanyol, ho faran en breu. Als Estats Units, s'han administrat 5 milions de dosis i no s'han notificat efectes adversos greus.

També ha recordat que els sistemes de farmacovigilància en segueixen permanentment l'administració. Soriano ha assenyalat que, tot i que els infants no acostumen a patir una malaltia greu per coronavirus i que prop del 50% no en tenen símptomes, el risc de patir complicacions no és inexistent. Des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 84 ingressos per covid en aquest grup d'edat, 4 a d'ells a l'UCI, segons dades de Salut. En alguns casos els infants poden desenvolupar un quadre inflamatori multisistèmic (PIMS o MIS-C) i també una persistència de símptomes després de passar la infecció, si bé el risc de patir covid-19 persistent és molt més baix que en altres franges d'edat.

El doctor de Vall d'Hebron ha destacat que el benefici indirecte a nivell poblacional de vacunar els infants, sobretot per a adults en situació de risc que hi convisquin, "pot ser un fet més per indicar la vacunació en aquesta franja d'edat", així com "intentar tornar a la normalitat en aquesta població". Davant dels dubtes que pot generar la vacunació infantil de la covid-19, Salut està preparant informació articulada en forma de preguntes freqüents (FAQs) i campanyes a les xarxes socials, així com un webinar per a professionals la setmana que ve.

El doctor Soriano ha recomanat consultar els dubtes als pediatres o infermeres que atenen els infants i famílies a través de La Meva Salut o per telèfon, per evitar visites als CAP. Repercussió assistencial de la sisena onadaSobre l'evolució de la sisena onada de la pandèmia, Cabezas ha advertit de la repercussió assistencial que està tenint en el sistema sanitari, que també nota un increment d'altres malalties típiques d'aquesta època de l'any.

Les visites a l'atenció primària per Covid-19 han incrementat un 33% respecte a la setmana passada, amb 17.599 visites aquest dimarts, al mig del pont. La franja d'edat de 0 a 9 anys és la que pateix més contagis, amb una incidència de 364 casos en els darrers 7 dies, segons les darreres dades de Salut. La incidència a set dies (IA7) global és de 217. També és més alta en infants i adolescents de 10 a 19 anys (252) i en els adults de 30 a 39 anys (222) i de 40 a 49 anys (252). Cabezas ha observat que aquestes franges coincideixen amb els dels pares dels infants.

Una altra franja que té incidència alta és la de 60-69 anys (209), que pot ser la dels avis, si bé la secretària de Salut Pública ha apuntat que es pot deure a altres factors, com el fet que la vacuna d'AstraZeneca no és tan eficaç en evitar contagis (60-70%) com les d'ARN missatger, si bé la protecció és igualment molt alta per a casos greus (90-99%), ha deixat clar.

Precisament s'ha començat a administrar una dosi de reforç en aquest grup d'edat. La vacunació ha augmentat un 72% en l'última setmana, sobretot per les terceres dosis (+85%). La doctora Cabezas ha subratllat que l'impacte de la sisena onada no és tan gran als hospitals a diferència d'anteriors gràcies a la vacunació. Segons dades de Salut actualitzades el 8 de desembre, les persones no vacunades majors de 12 anys tenen una probabilitat 2,2 vegades major de ser hospitalitzades per covid i 4,4 més d'entrar a l'UCI; en els majors de 50 anys, aquestes xifres s'eleven a una probabilitat 3 vegades major d'hospitalització i 6,7 d'UCI.