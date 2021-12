Un informe de l'Institut Superior de Sanitat d'Itàlia (ISS) ha revelat que el risc de mort és nou vegades més alt entre la població no vacunada, mentre que el risc d'ingrés en vigilància intensiva és 16 vegades més alt.

"Per als qui no estan vacunats, en comparació amb els qui fa menys de cinc mesos que estan vacunats, el risc d'hospitalització és deu vegades més alt; 16 vegades més alt el d'ingrés en vigilància intensiva i 9 vegades més alt el de mort", ha explicat l'organisme en el seu informe setmanal sobre la covid a Itàlia.

El document recull que en els últims 30 dies a Itàlia "hi ha més incidència de casos diagnosticats en la població no vacunada". A més, "la taxa d'hospitalització dels no vacunats (262 hospitalitzacions per 100.000) mostra que és unes set vegades superior a la dels vacunats amb un cicle complet de menys de cinc mesos (39 hospitalitzacions per 100.000) i sis vegades superior als vacunats amb cicle complet superior a cinc mesos (43 hospitalitzacions per 100.000)".

"Analitzant el nombre d'ingressos a les UCI i defuncions en les persones de més de 80 anys s'observa que en el període 15/10/2021-14/11/2021 la taxa d'hospitalitzacions a les UCI de no vacunats (17 hospitalitzacions a les UCI per cada 100.000) és aproximadament nou vegades més alt que la de les vacunes de cicle complet durant cinc mesos (2 admissions a UCI per cada 100.000) i sis vegades més alt que la de les vacunes de cicle complet en cinc mesos (3 ingressos UCI per 100.000)", prossegueix el document.

Quant a la mortalitat, entre el 8 d'octubre i l'11 de novembre és nou vegades més alt en la població no vacunada que en les persones vacunades amb un cicle complet de més de cinc mesos i set vegades més alt que en les vacunades amb cicle complet des de fa més de cinc mesos.

El balanç oficial de divendres inclou 9.658 nous casos i 74 morts a Itàlia. En total, el país trasalpí acumula 4,7 milions de casos confirmats i 134.077 morts des que va començar la pandèmia.