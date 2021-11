El servei de Radiologia de l’Hospital de Figueres ha començat les obres per a substituir l’actual TAC per un d’última generació, més modern, amb millor qualitat d’imatge, que permetrà dur a terme exploracions més complexes i que comportarà una radiació menor per al pacient. Les tasques van començar dimarts passat, 16 de novembre, i està previst que la nova màquina entri en funcionament a mitjans del mes de gener del 2022.

Mentre durin les obres, s’instal·larà un TAC mòbil en un mòdul ubicat a l’aparcament de motos del costat del servei de Radiologia, de manera que els pacients podran accedir-hi directament sense haver de sortir a fora. La instal·lació d’aquest aparell mòbil permetrà continuar oferint el servei amb el màxim de normalitat possible, tot i que es preveu que hi pugui haver alguna afectació puntual en la programació de proves. Si fos així, la cobertura d’urgències i dels pacients ingressats estaria garantida en tot moment.

L’aparell actual data del 2008 i la seva substitució es fa gràcies a la subvenció PERT (Programa de suport específic de renovació tecnològics) atorgada pel Servei Català de la Salut. Es tracta d’una línia d’ajuts destinada a donar suport a la renovació tecnològica i millorar l’eficiència de la prestació assistencial de les entitats proveïdores del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), del qual forma part la Fundació Salut Empordà (FSE). El nou TAC té un cost de 721.000 euros, dels quals 504.700 procedeixen de l’ajut i 216.300 els aporta la FSE.

L’obra inclou la substitució de la màquina i l’actuació a la sala del TAC per adaptar-la a les exigències del nou aparell. Així, l’estança s’ampliarà, es modifiquen les sales adjacents i també l’espai on opera el tècnic. A més, s’aprofita per a construir un lavabo al costat de la zona de la Ressonància magnètica.

L’any 2019, el servei de Radiologia de l’Hospital de Figueres va fer 8.409 TACs. El 2020, a causa de la pandèmia del coronavirus, la xifra va ser menor, 7.800. I es preveu que aquest 2021 s’acabi l’any amb 8.900 proves d’aquest tipus realitzades.

La tomografia computada, abans anomenada tomografia axial computada i que popularment es coneix com a prova TAC, és un procediment d'exploració radiològica basada en els raigs X. Permet l'obtenció d'imatges de talls o seccions de parts del cos i es fa servir en el diagnòstic de múltiples patologies.