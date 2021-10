La cirurgia bariàtrica millora la salut a llarg termini dels pacients amb obesitat mòrbida però sense comorbiditats afegides, com colesterol o fetge gras. Aquests pacients s'anomenen amb obesitat metabòlicament sants. Així ho revela un estudi que ha analitzat durant cinc anys dades de gairebé 200 pacients amb obesitat greu que han passat per quiròfan a l'Hospital del Mar. Una de cada cinc de les persones analitzades no tenia comorbiditats afegides a l’obesitat abans de la intervenció, eren persones amb obesitat greu metabòlicament sanes. La resta presentava, com a mínim, una, ja fos diabetis, dislipidèmia (nivells alts en sang de colesterol i/o triglicèrids), hipertensió arterial o fetge gras.

Els resultats indiquen que els dos col·lectius es beneficien de la cirurgia i que aquesta millora es manté en el període estudiat.

El treball l’ha realitzat el Servei d’Endocrinologia i Nutrició del centre i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el CIBER de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBEROBN). Els mateixos investigadors ja havien publicat un primer estudi en el qual analitzaven l’evolució d’aquests pacients a un any.

Aquest nou estudi és el primer d’aquest tipus realitzat a l’Estat. Els pacients sans abans de la cirurgia aconseguien millorar tots els indicadors analitzats cinc anys després de la intervenció. És el cas dels nivells de glucosa en sang, que baixaven un 7%, i els triglicèrids, que ho feien un 31%. També ho feien dos dels marcadors de fetge gras, un 29 i un 55%. Per contra els nivells de colesterol HDL, l’anomenat colesterol bo, pujaven un 37%. El primer signant de l'estudi, el doctor Albert Goday, afirma que moltes de les millores metabòliques assolides amb la cirurgia bariàtrica s’havien demostrat a curt termini, però aquest estudi demostra que no es tracta d’una millora transitòria, "sinó d’una realitat a llarg termini".

Els investigadors destaquen la importància d'aquest fet, ja que encara que dins del rang de normalitat, si s'aconsegueix disminuir el nivell de glucosa en sang, de pressió arterial, de colesterol de baixa densitat (LDL) o d’indicadors de fetge gras, disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars.

Així, sostenen que les dades demostren la idoneïtat de sotmetre a aquest tipus de cirurgia a pacients amb obesitat sense comorbiditats. Un altre dels participants en l'estudi, el doctor David Benaiges, defensa la intervenció ja que, tot i ser pacients sans, "és qüestió de temps que aquests emmalalteixin metabòlicament". Això pot fer plantejar un canvi en els actuals criteris d’inclusió en els procediments de cirurgia bariàtrica per incorporar persones amb un índex de massa corporal inferior a l’actual, fet que evitaria que el seu estat es degradés abans de la intervenció. En aquests moments només s’hi inclouen pacients amb obesitat i metabòlicament sans si presenten un índex de massa corporal superior a 40kg/m2.

Pel que fa als pacients que presentaven alguna comorbiditat abans de sotmetre’s a la cirurgia, l’estudi demostra que mantenen i incrementen els beneficis assolits a curt termini, convertint-se tres de cada quatre en persones metabòlicament sanes i revertint aquestes patologies associades a l’excés de pes. Els seus nivells de glucosa en sang queien un 25%, mentre que els de triglicèrids ho feien un 37%. Els dos indicadors de fetge gras disminuïen en un 32 i un 28%, mentre que el colesterol HDL s’incrementava el 42%.