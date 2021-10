El doctor Miguel Luna és, des del passat mes de maig, el nou director mèdic del centre Illa de Salut, situat al carrer Nou de Figueres. Metge des del 2004, té un màster en Medicina Estètica i ha treballat en diversos centres de la República Dominicana i Espanya en l’especialitat de medicina general. Ha estat també metge d’urgències a l’ICS. D’altra banda, també és empresari de l’àrea de serveis de telecomunicacions i finances i béns i immobles. En aquesta entrevista desgrana els nous objectius al capdavant del complex sanitari.

Després d’una llarga etapa com a metge de medicina general a Illa de Salut ara assumeix un nou repte.

Fa 12 anys que estic a Figueres i Illa de Salut va ser el primer centre on vaig treballar en arribar aquí. Hi vaig exercir durant deu anys com a professional de la salut i després d’una absència de dos anys vaig retornar al centre el maig passat per assumir la gerència i la direcció mèdica. Hem fet canvi de personal, de metges i hem integrat nous serveis. Tot això ha provocat un canvi superior a les meves expectatives, en pocs mesos. Tenir els empleats contents no té preu. Ells em cuiden a mi i jo a ells. Estic satisfet perquè els pacients també s’han mostrat molt contents amb la meva tornada.

Quins objectius té el centre de cara al pacient?

El pacient ve aquí amb problemes i el nostre deure és ajudar-lo, orientar-lo. El que es pretén des d’Illa de Salut és oferir una atenció sanitària privada personalitzada, una atenció que sigui familiar. Volem que el pacient vingui aquí i m’expliqui què li passa i ja li diré jo el que ha de fer i m’encarregaré de trucar-li quan s’hagi de fer un control. Vull que em vegin com el metge de capçalera de tota la vida, oferir al pacient un acompanyament, fer seguiment en el procés de manteniment de la seva salut. Tinc pacients que seuen una hora i necessiten parlar. La gent vol que els escoltis. Per a això el sistema públic no té temps. Tracto que cada contractació que vingui tingui aquesta filosofia de centre. A més, les mútues asseguradores cada cop més faciliten que puguis pagar una quota i després, a través d’un sistema de copagament, et puguis visitar amb un especialista pagant pel servei que utilitzes a un preu assequible. Aquest sistema va guanyant terreny. Per això pensem que nosaltres creixerem cada cop més i proliferaran centres com aquest.

Aquest concepte de salut familiar i propera s’està perdent?

Això s’ha perdut i és el que volem recobrar aquí. Volem que el pacient deixi de preocupar-se per la seva salut i ens deixi aquest problema a nosaltres. El pacient ja està notant el canvi i això encara canviarà més. Tenim pensat fer publicitat a xarxes, comprar una pantalla perquè ens vegin des de fora. No pot ser que aquest centre faci dotze anys aquí a Figueres i que gent que viu dos carrers més avall no sàpiga que existeix, que hi ha tants metges bons. Volem convertir-nos en referent en la sanitat privada a la zona.

De cara al futur, està previst incloure nous serveis?

El centre compta amb un quadre mèdic d’especialitats multidisciplinàries que ara estem augmentant i volem continuar en aquesta línia. Teníem dos podòlegs i ara en tenim quatre, el servei de psicologia s’ha ampliat amb dos professionals més i ara són quatre, també hem incorporat dos traumatòlegs més i és possible que pròximament s’ampliï amb un otorrinolaringòleg i un pediatre. Oferim, a més, nous serveis com els reconeixements mèdics del carnet de conduir, cada dia; proves PCR, test d’antígens, reconeixements mèdics laborals i certificats mèdics oficials. Pel que fa als serveis ens agradaria afegir l’especialitat de medicina estètica perquè també des del centre ens interessa molt ajudar a les persones a envellir amb dignitat.

ILLA DE SALUT

Adreça: Carrer Nou, 141, de Figueres

Telèfon: 972 503 030

Web: www.illadesalut.com