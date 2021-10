És un debat permanent a moltes famílies. La discussió entre ets un mandrós si no et vols dutxar en aixecar-te al matí, o ets un marrà si no et dutxes en arribar a casa de la feina.

La baralla entre me'n vaig a dormir net entre els llençols nets i al cantó de la meva parella neta, o em vesteixo net al matí, sense rastre de les suposades suors o pudors de la nit.

Els arguments són sempre els mateixos:

La dutxa nocturna elimina les petjades d'un dia intens, envoltat de gent amb diferents graus d'higiene, en ambients estrets, en contacte amb el fum dels cotxes, les aglomeracions del transport públic...

La dutxa matinal permet eliminar totes les petjades de la transpiració de la nit.

I la primera conclusió és que en aquesta pugna no hi ha decisió salomònica possible, perquè els professionals sanitaris deixen molt clar que no és bo ni saludable fer més d'una dutxa al dia.

Millor a la nit?

Posats a parlar amb un metge i un dermatòleg, sembla que ells no tenen tants dubtes i ens ajuden a definir la millor opció. Perquè els dos coincideixen en afirmar que l'ideal seria anar a la dutxa (o a la banyera) a la nit.

La raó és simple: dutxar-se en arribar a casa ajuda a alliberar la pell dels bacteris que s'acumulen allà durant el dia i que poden afectar a l'equilibri de la microbiota cutània.

Recordem que aquesta microbiota és una espècie de "barrera" construïda pels microorganismes que protegeixen contra amenaces externes i que està formada per "bacteris bons", també anomenades "simbiòtiques" (perquè viuen en simbiosis amb el nostre organisme).

Però durant el dia també es va sumant a aquella "barrera" tota una població potencialment patògena que anem recollint en tot el que toquem, en totes les rascades que ens donem, i que poden causar malalties.

La renovació de la pell

A més a més, és especialment durant la nit quan el nostre cos pateix l'anomenada proliferació cel·lular, que és alguna cosa així com la renovació de la pell, i els contaminants acumulats durant el dia són perjudicials per a aquest procés, pel que és millor eliminar-los.

És fàcil entendre que si deixem els bacteris dolents a la pell durant tota la nit, sense posar-los cap barrera, el que fem és permetre que es reprodueixin, amb el risc que acabin imposant-se a les bones.

I si aix succeeix, la microbiota cutània pot anar disminuint la capacitat de protegir-nos i de servir de barrera.

Què fem amb la suor de la nit?

Els nostres especialistes diuen que en condicions normals, el nostre cos sua a les nits molt menys del que ens pensem.

És veritat que tots hem experimentat nits en les quals ens despertem molls de suor. Per febre, per calor, per haver begut massa alcohol... I al final ens creiem que és sempre així.

Però no és real.

I llavors? Pretenen que ens vestim tal com ens despertem? Què fem amb la suor i la neteja que el cos realitza quan dormim i sembla que ens aixequem amb ella enganxada?

Doncs insisteixen que no és per tant i afegeixen que

-"Encara que suïs, no hi ha cap problemàtica pel que es refereix a higiene. En el pitjor dels casos, tot el que tenim a la pell té arrels al nostre propi cos".

Així que ells són més partidaris del que feien els nostres avis, és a dir, netejar-se per "parròquies".

O el que ells anomenen "una dutxa per gats" que es redueix a netejar-nos les mans, la cara, els plecs del cos i els orificis".

La raó és que sempre serà millor evitar una segona dutxa, perquè danyarà la pell.

-"Com que no li donem a la microbiota el respir necessari per reconstruir-se, es desestabilitza i ja no protegeix contra les agressions externes".

4 consells pràctics per dutxar-se bé