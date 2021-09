A l'hora d'aprimar-nos i voler seguir una rutina més saludable, hi ha una màxima que has de tenir molt clara i que pràcticament sempre es compleix: no existeixen les dietes miracles. És cert que començar a perdre aquests quilos de més és un a rutina difícil i tediosa, sobretot, per a aquells que mai han estat a dieta o que a penes realitzen exercici. La paciència i el ser constant en l'alimentació són dos pilars fonamentals en el camí a l'aprimament. A més, has de tenir en compte que fer exercici és una cosa tan important com menjar bé. Ull, això no significa que hagis de passar moltes hores corrent sobre una cinta o febt anar una màquina el·líptica ni sacrificar el teu temps d'oci al gimnàs. Existeixen diferents rutines que pots realitzar sense sortir de casa i amb el qual notaràs increïbles resultats.

De tota manera, a l'hora de començar una rutina saludable hi ha un únic aliment que has de treure de la teva alimentació per així poder aconseguir resultats òptims. Es tracta del sucre. Apartant aquest producte de la teva dieta aconseguiràs perdre fins a cinc quilos en un sol mes. Quins aliments, doncs, són els principals que has d'eliminar? Begudes ensucrades, brioixeria, productes industrials... Cuidar l'alimentació en els menjars més importants del dia com el l'esmorzar es tradueix en resultats sorprenents a curt termini.

El menjar sa no és sinònim d'ingerir només amanides d'enciam i tomàquet ni passar gana a tota hora. Existeixen multitud d'aliments baixos en calories que són un aliat fonamental per a suportar la dieta i emprar com a snack entre menjars.

També és molt important tenir clar que cal oblidar-se de l'alcohol. Aquest tipus de begudes són junt amb els refrescos les que més engreixen, a més que poden comportar problemes per a la salut. La cervesa, encara que no ho creguis, és la que menys engreixa i els còctels o combinats els que més. També és fonamental allunyar-se d'aquests “plaers” per a molts com la brioixeria, les palmeres de xocolata i altres dolços que per molt saborosos que siguin, només faran que guanyem quilos.

Quins productes he d'eliminar per perdre quilos