La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat aquest diumenge que a Catalunya «hi ha suficients dosis en neveres per vacunar tots els qui queden», a causa de la ralentització de la vacunació per les vacances.

En una entrevista a Rac1, ha explicat que s'ha d'animar a totes les persones que no s'hagin vacunat i que estan estudiant la manera de fer-ho: «Tenim totes les franges de vacunació obertes i queden les persones més difícils, que s'han de motivar».

Salut Pública ha assegurat que «no s'estan perdent dosis» de les persones que no s'han vacunat, i ha afegit que s'està fent una bona gestió que permet que aquestes vacunes no caduquin, en les seves paraules.

Tercera dosi

Respecte a la tercera dosi ha explicat que «forma part de la pauta inicial en persones molt seleccionades», persones immunodeprimides, però també s'està estudiant en persones que viuen a residències, i que segurament es començaran a posar a l'octubre.

Ha explicat que s'espera que els joves de menys de 12 anys puguin vacunar-se a partir del setembre, tot i que ha assegurat que encara no està aprovada cap vacuna per a ells, «però s'està estudiant amb Pfizer i Moderna».

Cabezas ha expressat que la meitat de casos de la cinquena onada han estat persones de 20 a 39 anys: un total de 102.000 casos fins al dimecres, 2.500 dels quals van haver de ser hospitalitzats i 319 ingressar a les UCI.