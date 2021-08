Tot i que les dones fumen menys cigarretes que els homes, tenen més dificultats per deixar aquest hàbit, segons una investigació realitzada amb més de 35.000 fumadors presentada aquest dimecres, 25 d'agost, al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia.

L'estudi, que entre 2001 i 2008 va comparar les característiques d'homes i dones fumadors, va demostrar que les dones que buscaven ajuda per deixar de fumar presentaven majors taxes de sobrepès o obesitat, depressió i ansietat que els homes i tenien menys èxit en els seus intents per abandonar l'hàbit.

"Els nostres resultats posen de manifest que cal oferir ajuda específica, adaptada a les necessitats de les dones que volen deixar de fumar", comenta la investigadora de la Universitat de Borgonya (França) i autora de l'estudi, Ingrid Allagbe.

Els participants de l'estudi tenien més de 18 anys i al menys un factor addicional per a la malaltia cardiovascular: sobrepès / obesitat, colesterol alt, diabetis, pressió arterial alta, o antecedents d'accident vascular cerebral, atac cardíac o angina de pit.

Després, se'ls va classificar en funció de la seva dependència a la nicotina (lleu, moderada o greu) i es va fixar l'abstinència en 28 dies consecutius sense fumar que es confirmaven amb un mesurament del monòxid de carboni exhalat inferior a 10 parts per milió (ppm).

Els participants també van informar sobre el seu nivell d'educació, la seva alçada i pes, possibles afeccions com la diabetis o les malalties respiratòries, el nombre de cigarretes diàries i altres aspectes del seu historial mèdic, com l'ús d'ansiolítics o antidepressius.

En total 37.949 fumadors van participar en l'estudi, 16.492 (43,5%) eren dones amb una edat mitjana de 48 anys, lleugerament menor que la dels homes que era de 51 anys. A més, el 55% de les dones i el 45% dels homes tenien una llicenciatura o un grau superior.

Homes i dones presentaven una elevada càrrega de factors de risc cardiovascular encara que ells tenien taxes més altes de colesterol (33% dels homes enfront del 30% de les dones), pressió arterial alta (26% dels homes enfront del 23% de les dones) i diabetis (13% enfront del 10%, respectivament).

Per contra, elles tenien més sobrepès o obesitat en comparació amb els homes (27% enfront del 20), símptomes d'ansietat o depressió (37,5% enfront del 26,5% dels homes), malaltia pulmonar obstructiva crònica (24 % davant el 21%) i asma (16% enfront de 9%).

Les dones fumaven menys (23 cigarrets al dia enfront dels 27 que fumaven ells), tenien una menor taxa de dependència severa de la nicotina (56% enfront del 60% dels homes).

"Els resultats suggereixen que, tot i fumar menys i ser menys dependents de la nicotina que els homes, a les dones els resulta més difícil deixar de fumar. A això podria contribuir la major prevalença d'ansietat, depressió i sobrepès o obesitat entre les dones ", detalla Allagbe.

Per a aquesta investigadora, una de les causes podria ser que "les dones s'enfronten a diferents barreres per deixar de fumar relacionades amb la por a guanyar pes, les hormones sexuals i l'estat d'ànim".

També ha dit: "Aquests resultats indiquen que calen programes integrals per deixar de fumar adreçats a les dones que ofereixin un enfocament multidisciplinari en què participin un psicòleg, un dietista i un especialista en activitat física".