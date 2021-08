Un punt de vacunació de Calafell (Baix Penedès) ha vaccinat aquest dissabte per error persones d'altres comunitats. Fonts del Departament de Salut han qualificat el cas de «fet puntual» que en cap moment «ha entrat en l'estratègia de vacunació». Segons la conselleria, es tracta d'una mala interpretació dels protocols establerts, que només contemplen la vacunació per als desplaçats de llarga estada.

Quan Salut ha conegut la pràctica, ha contactat amb el punt per evitar que es repetís. També faran un recordatori de la normativa per evitar disfuncions derivades dels canvis de protocols habituals per adaptar-los a la situació epidemiològica.