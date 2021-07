La directora gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi, espera que al setembre els Centres d'Atenció Primària (CAP) i els hospitals puguin recuperar l'activitat no urgent, ara aturada per l'impacte de la cinquena onada de la covid-19 al sistema sanitari. Tot i que la resolució aprovada pel Servei Català de la Salut (CatSalut) perquè el sistema sanitari només atengui activitat urgent i inajornable preveu una durada màxima de tres mesos, Lejardi ha dit en una entrevista a RAC1 que és un termini «conjuntural», que depèn de cada centre, i que «no es desprograma de forma igual a tot el país». Lejardi ha afegit que caldrà esperar les indicacions de l'Agència Europa de Medicaments (EMA) sobre si caldrà posar una tercera dosi.

El CatSalut ha acordat «condicionar l'activitat» dels centres de la xarxa pública (SISCAT) «de manera que s'atengui només aquella activitat urgent, emergent i clínicament inajornable». Lejardi ha remarcat que això és que s'ha vingut fent durant tota la pandèmia, «adaptant l'atenció en funció de la realitat» que hi ha als centres sanitaris.

Lejardi ha explicat que des de l'ICS ja s'havia començat a recuperar activitat no urgent en els últims mesos, gràcies a un «esforç afegit» per part dels professionals, però que «la patacada de la cinquena onada posa en risc tota la recuperació». Els professionals, ha dit, han fet un «esforç afegit» perquè la capacitat diagnòstica no caigui, però «les mans són les que són, no n'hi ha més», i ha admès que aquesta situació «pot tenir un efecte, evidentment».

La directora gerent de l'ICS ha explicat que alguns dels seus centres ja estan desprogramant activitat no urgent i ajornable des de fa setmanes. En concret, els de l'àrea metropolitana de Barcelona ja fa dues o tres setmanes que «s'han vist obligats a desprogramar».

«Esperem que, de la mateixa manera que l'onada ha pujat, torni a baixar, i ens permeti a la tornada del setembre tenir la capacitat de recuperar aquesta activitat», ha reblat

.Després que la ministra de Sanitat, Carola Darias, afirmés aquest divendres que «tot apunta» que caldrà una tercera dosi de la vacuna, Lejardi ha remarcat que no s'ho plantejaran fins que hi hagi una indicació per part de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès). «Fins que no hi hagi posicionament de les agències reguladores, no buscaria titulars en aquest sentit», ha dit.

Lejardi ha fet una apel·lació a la «responsabilitat col·lectiva» per aturar la cinquena onada. En aquest sentit, ha remarcat que «totes les mesures per reduir la interacció social són importants», però que també és «responsabilitat de tots», ja que «potser no cal que ens ho prohibeixin». La directora gerent de l'ICS creu que al carrer es manté una «sensació» que el pitjor de la pandèmia ja ha passat i que aquest és un estiu per fer vacances i recuperar les interaccions socials, però que aquesta és una percepció «absolutamente enfrontada» amb la realitat que es viu al sistema sanitari.