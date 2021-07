El Banc de sang demana que tothom qui pugui s’acosti a donar sang aquest estiu. Amb el lema “Viu i fes viure” recordem que, tot i les vacances, els pacients continuen necessitant donacions de sang per als seus tractaments. I encara es preveu més activitat que estius anteriors, a causa de la cinquena onada d’expansió de la Covid-19.

Es calcula que entre juliol i agost caldran 40.000 donacions de sang per poder atendre els malalts als hospitals.

Les transfusions han pujat un 10% respecte a l’estiu de 2019 i per això calen més donacions per garantir els tractaments. A més, a l’estiu, les donacions de sang baixen un 30%, ja que alterem les rutines i no hi pensem.

Fes els deures aquest estiu i emporta’t la teva bossa

Abans de marxar de vacances, el Banc de Sang convida tothom a donar sang i emportar-se una bossa d’estiu per omplir-la de coses bones així com un quadernet d’activitats per a adults, elaborat en col·laboració amb Blackie Books. Aquest any, l’editorial s’ha sumat a la causa de la donació de sang i ha preparat una petita versió, especial per als donants.

Alguns cantants com Lildami, Su, Xarim Aresté o grups musicals com Hotel Cochambre faran difusió també de la necessitat de donar sang en els seus concerts d’estiu i a través de les xarxes socials. El Banc de Sang ha elaborat una llista de Spotify amb tot de cançons per escoltar en els 15 minuts que dura una donació de sang: www.donarsang.gencat.cat/viuifesviure.

A les xarxes, la campanya d’estiu es pot compartir amb un vídeo que anima tothom a donar sang.

Per donar sang, es recomana reservar hora a través de www.donarsang.gencat.cat per evitar acumulació i respectar distàncies.

Anima’t a donar sang per primera vegada

A causa de la Covid, aquest any s’han reduït a prop de la meitat les persones que s’estrenen en l’experiència de donar sang. El motiu és que no s’han pogut organitzar campanyes de donació en universitats, escoles o empreses. Per això el Banc de Sang anima a què ens estrenem com a donants durant les vacances d’estiu o bé abans de marxar, ja que hi ha moltes persones que ho necessiten.

De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que:

Tingui entre 18 i 70 anys

Pesi 50 quilos o més

En cas de ser dona, que no estigui embarassada

Durant tot l’estiu es podrà donar sang en els 12 grans hospitals i en unes 200 campanyes de donació itinerants organitzades per tot Catalunya. Al web www.donarsang.gencat.cat es poden consultar el lloc més proper on donar sang.