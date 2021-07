La microbiota humana consisteix en milers de milions de bacteris, virus, fongs i altres microorganismes que viuen als nostres cossos.

Alguns són beneficiosos, i alguns nocius. El primer contacte de qualsevol persona amb aquests microorganismes es produeix en el moment de néixer. Durant el part natural la mare els transmet al nadó, convertint-se en els primers colonitzadors de l'intestí i ajudant a desenvolupar el seu sistema immune.

Però en el cas dels nadons nascuts per cesària aquesta transmissió no es produeix, de manera que aquests nens no presenten la mateixa microbiota. No obstant això, un estudi liderat als Estats Units i on participen diversos centres de recerca d'altres països, entre ells l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA), del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), ha provat per primera vegada que aquest conjunt de microorganismes beneficiosos pot restaurar mitjançant l'exposició a la microbiota materna just després del part. L'estudi es publica a la revista científica Med.

A més del part per cesària també hi ha altres pràctiques, com l'ús d'antibiòtics, que interrompen aquesta transmissió de microorganismes, el que s'associa a un major risc de desenvolupar malalties no transmissibles com obesitat, al·lèrgies, asma i diverses malalties metabòliques i immunes. Aquesta investigació va analitzar 177 nadons de quatre països, entre ells Espanya (en concret a la ciutat de València), que van ser estudiats durant el seu primer any de vida. 98 d'ells van néixer per part vaginal i 79 per cesària. D'aquests, 30 van ser exposats a la microbiota materna amb una gasa impregnada amb microbiota vaginal.

Els resultats mostren que la microbiota dels nadons nascuts per cesària i exposats a la microbiota materna va ser similar a la dels nadons nascuts per via vaginal, amb una exposició natural a la microbiota materna. A més, es va observar que la microbiota vaginal de les mares en el moment del part era similar a la d'altres parts dels seus cossos (intestí, boca i pell).

Primer estudi per restaurar la microbiota materna

Aquest és el primer gran estudi observacional multicèntric que prova com restituir l'exposició natural als microorganismes vaginals materns en els nadons nascuts per cesària. A més, l'estudi mostra que aquesta exposició normalitza el desenvolupament de la microbiota durant el primer any de vida.

Els propers passos se centraran a realitzar assaigs clínics aleatoris per determinar si la normalització de la microbiota es tradueix en una protecció davant el risc de malalties a curt i llarg termini.

Excés de naixements per cesària

Segons l'Organització Mundial de la Salut, un 15 per cent dels naixements requereixen cesària per evitar riscos en la vida de la mare o el nadó, però en països com Brasil, República Dominicana, l'Iran i la Xina, el part per cesària es realitza en més del 70% dels naixements a ciutats.

A casa nostra, els naixements per cesària se situen entre el 25 i el 28%, és a dir, un de cada quatre parts, gairebé el doble del recomanat per l'OMS.