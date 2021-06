La clínica de reproducció assistida FIV Obradors de Figueres és un espai de referència a tot el territori transfronterer en la seva especialitat. Està dirigida pels doctors Josep Obradors, director mèdic, i Albert Obradors, director de laboratori, i integrada per un equip d’onze professionals. La clínica ha ajudat a néixer bebès d’arreu del món: des d’Europa, fins a Àfrica i també Amèrica.

Mensualment, els doctors Obradors responen els dubtes dels lectors del nostre diari digital -emporda.info- en un consultori en directe. Aquí tenen un resum de les darreres qüestions i respostes fetes al web.

És possible triar el sexe d’una criatura en una FIV?

Tot i que tècnicament sí que podríem perquè hi ha tècniques que permeten estudiar cromosomicament tot l’embrió, la llei és molt clara a Espanya i a la majoria de països d’Europa i és que no es pot seleccionar el sexe.

Quin és el límit d’edat per a les donants d’òvuls?

El límit són 35 anys, tot i que a FIV Obradors busquem donants de fins a 30 anys. Com més jove és la donant, més fèrtil i, per tant, millor per a la parella que rebrà els seus òvuls.

És cert que no canviar-se el banyador pot provocar infeccions als genitals?

En dones pot provocar-ho. L’excés d’humitat pot generar infeccions.

Quin tipus d’exàmens es fan en un estudi d’esterilitat?

S’estudia la reserva ovàrica (per ecografia i hormonalment); la qualitat del semen (microscòpica i genètica); estudis genètics dels dos (cariotip), i altres analítiques sanguínies per veure si hi ha problemes de coagulació o autoimmunitat.

La vasectomia és reversible?

Sí que hi ha una operació que permet tornar a unir els conductes, però és complexa i no sempre funciona. Si no funcionés, sempre es podria extreure semen del testicle directament de forma quirúrgica, amb una biòpsia testicular.

Quan he de fer-me la primera revisió ginecològica?

Als 20-22 anys o quan comencis a tenir relacions sexuals.

Puc tenir un fill sa si tinc una malaltia genètica?

Sí. El diagnòstic genètic preimplantacional o DGP permet tenir fills genèticament sans en parelles o pacients que pateixen una malaltia genètica. Però cal estudiar el cas en detall, ja que hi ha ha moltes malalties. Et recomano que vagis a un centre de reproducció perquè estudiïn el teu cas. Nosaltres, a FIV Obradors realitzem aquest tipus d’estudis i ja tenim nens nascuts de parelles que tenien malalties genètiques.

A una companya li han diagnosticat avortaments de repetició. Què és?

Les pacients que tenen avortaments de repetició són aquelles que es queden embarassades amb relativa facilitat, però que avorten, és a dir, que l’embaràs no continua. Cal estudiar amb molta cura els pacients amb aquest tipus de problemes per intentar descobrir el problema i resoldre’l. La majoria dels avortaments són per causes genètiques però també hi poden haver altres causes. Recomanem que la teva amiga contacti amb un centre de reproducció assistida per poder-la ajudar.

Els òvuls congelats tenen una data de caducitat?

No. Els òvuls, com els embrions i el semen, congelats es guarden a -196ºC (en nitrogen líquid). A aquesta temperatura no hi ha moviment cel·lular (de fet, gairebé no hi ha moviment atòmic!) i, per tant, les cèl·lules no envelleixen i no caduquen. Hi ha nens nascuts amb semen i embrions guardats durant dècades.

Tinc una amiga a la qual li han diagnosticat fallada ovàrica prematura. Què és?

Una fallada ovàrica prematura es dona quan els ovaris deixen de funcionar abans del previst. Les dones tenen la regla fins als 50 anys, més o menys, però hi ha pacients a qui la menopausa s’avança i deixen de ser fèrtils abans. Això és la menopausa precoç o la fallada ovàrica prematura, que és el mateix.

L’obesitat pot afectar la fertilitat d’una dona?

Sí. L’obesitat important pot reduir la capacitat dels ovaris per generar fol·licles. Tot i que no sempre és així. Cada cas és particular i no es pot generalitzar. És recomanable consultar-ho amb el teu ginecòleg, si pateixes obesitat i no aconsegueixes gestar.

Es poden detectar malalties en el fetus abans de l’embaràs?

Sí. Es poden detectar malformacions o alteracions. El mètode més eficaç per detectar malformacions és l’ecografia, i per detectar cromosòmiques tipus Down s’utilitza el cribatge bioquímic a les 12 setmanes (triple screening) l’amniocentesi i l’estudi de DNA fetal en sang materna.

Què passa amb els embrions que no s’utilitzen en el tractament?

Es congelen pel futur. La parella els pot guardar per si volen tenir un altre fill més endavant o per si no ha funcionat el primer intent. A part, si els volen guardar per a ells, la llei espanyola permet donar-los anònimament a una altra parella, donar-los per investigació o cessar la seva crioconservació.

Què és el ‘hatching’?

L’assisted hatching és una tècnica de laboratori que consisteix a fer un petit forat a la membrana que envolta l’embrió per ajudar que surti més fàcilment. És fa amb un làser molt precís i s’ha demostrat que ajuda en la implantació. És segur i nosaltres ho apliquem de manera rutinària a tots els pacients.

M’han dit que es poden fer tres intents, en quant de temps? Es podria repetir el procés al cap d’uns anys?

No hi ha límit en el nombre d’intents i intentem que la parella gesti en el primer (de fet, la majoria de pacients gesta en el primer intent). Es pot repetir al cap d’uns anys, sí, però si el temps passa, els resultats sempre tendeixen a empitjorar.

Els problemes de fertilitat són molt freqüents?

Sí, es calcula que 1 de cada 5 parelles tenen problemes de fertilitat. Aquest percentatge ha crescut amb el pas del temps i segueix augmentant.