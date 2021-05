Des dels seus inicis, Ràdio Cabanes ha estat compromesa amb las salut i el benestar dels seus oients. Ara fa un parell de mesos, l’emissora va començar a oferir cada divendres un espai especial destinat a combatre la solitud dels avis i àvies a través de la música, «una teràpia que està demostrant ser efectiva» explica amb satisfacció el seu director Lluís Fabregat.

Abans de la pandèmia, ja es feia un programa setmanal amb els professionals d’Albera Salut. L’assistent social del centre, Anna Martí, va detectar que la gent gran, arran del coronavirus, viu ara més que mai en solitud i és un dels col·lectius que més han patit els estralls de la pandèmia. «Se li va acudir que, a través de la música, podríem oferir-los companyia i es va posar en contacte amb mi».

Fabregat havia improvisat, just abans del confinament de l’any passat, un petit estudi radiofònic a casa seva des d’on va poder seguir oferint amb normalitat el programa Matins de la Ràdio, on es parla de temes d’interès per a la població. Van ser moments durs, recorda, «la gent es va bolcar molt en la ràdio perquè veure la televisió fa por. Les persones estan saturades d’informació, i això es transforma en problemes d’ansietat i salut mental». Recorda amb emoció com «rebíem trucades de la gent a qui se’ls estava morint algú i no podien anar-lo a veure i ens agraïen que estiguéssim posant música a la ràdio».

Les cançons dels anys 50 i fins a l’actualitat és la que s’emet diàriament a Ràdio Cabanes, on l’oient pot trucar sempre per demanar la seva cançó. «El 90% de la música que posem està demanada per les persones que ens escolten, fem una ràdio a mida, i això és el que s’està oferint a la gent que està sola a casa». L’assistent social d’Albera Salut és qui actua de nexe entre la ràdio i la gent gran. «Se’ls ofereix la possibilitat que puguin demanar la seva cançó preferida o el seu cantant o grup preferit i un dia a la setmana, el divendres, tenim un apartat especial, a les onze del matí, on posem les cançons que han anat demanant». Aquest fet ha repercutit en un benefici molt gran en la gent gran, que se sent especialment abatuda, assenyala Fabregat. «Sentir el seu nom a la ràdio i la seva cançó és una motivació per a ells i una manera d’acompanyar la gent gran, però a tothom en general. Si la gent escolta música, tindrem menys malalts mentals, la ràdio torna a ser aquella companyia dels nostres avis».

Ràdio Cabanes va iniciar la seva emissió el 23 d’abril de 2006 i és una de les més escoltades a l’Empordà. Emet diàriament a la freqüència 101.1 FM. «Estar enganxats als informatius és buscar posar-se malalt, l’escapatòria és la música, arran de la pandèmia el que ens importa són els problemes que porta la Covid, el que hem de fer és animar la gent amb música» conclou.