El Dia Mundial de la Salut, una jornada per reflexionar

L'OMS posa aquest any l'accent en la Covid-19, una malaltia que ha colpejat durament tots els països. OCHA/Germa Cortes (UN)

El 7 d'abril del 2021 es commemora el Dia Mundial de la Salut i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha ideat una campanya «per construir un món més just i saludable». L'OMS subratlla que la Covid-19 ha posat de manifest que algunes persones poden portar una vida més sana i tenir un millor accés als serveis de salut que altres, degut sobretot a les condicions en les quals neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen.

«A tot el món, alguns grups lluiten -exposa l'OMS- per arribar a final de mes amb pocs ingressos diaris, tenen pitjors condicions d'habitatge i educació i menys oportunitats de feina, experimenten una major desigualtat de gènere i tenen poc o cap accés a entorns segurs, aigua i aire nets, seguretat alimentària i serveis de salut. Tot plegat, provoca patiments innecessaris, malalties evitables i morts prematures. I perjudica les nostres societats i economies».

Per a l'OMS, aquest panorama no només és injust sinó que és evitable: «Per això, demanem als líders que garanteixin que totes les persones tinguin unes condicions de vida i de feina que afavoreixin la bona salut. Al mateix temps, instem els líders a monitoritzar les desigualtats en matèria de salut i a garantir que totes les persones puguin accedir a serveis de salut de qualitat quan i on els necessitin».

En aquest Dia Mundial de la Salut, l'Organització Mundial de la Salut posa l'accent en la Covid-19, una malaltia que ha colpejat durament tots els països. «El seu impacte, però, ha estat més acusat en les comunitats que ja eren vulnerables, que estan més exposades a la malaltia, que tenen menys probabilitats d'accedir a serveis de salut de qualitat i que tenen més probabilitats de patir conseqüències adverses com a resultat de les mesures aplicades per contenir la pandèmia», reflexiona l'OMS, que manifesta el seu compromís per garantir que totes les persones, en qualsevol lloc, puguin exercir el seu dret a la bona salut.