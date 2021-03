La mortalitat perinatal en parts a casa és molt inferior a la registrada als hospitals

La mortalitat perinatal entre les dones que van planificar el part a casa va ser d'1,3 per cada 1.000 nascuts vius, inferior a les 4,91 defuncions per cada mil nascuts vius registrada als hospitals. Aquesta és una de les conclusions del primer estudi a l'Estat sobre el part planificat a casa atès per matrones, que recull 750 parts domiciliaris a Catalunya entre 2016 i 2018. Els resultats mostren que el 92,7% de dones van tenir parts espontanis sense complicacions i no instrumentalitzats. Aquesta xifra contrasta amb el 62,1% dels que es van desenvolupar amb les mateixes característiques el 2018 als hospitals catalans (que inclouen els que es fan amb espàtula).

El gairebé 93% de parts sense complicacions inclou també un 14% de dones que van acabar a l'hospital, majoritàriament per part prolongat en dones primípares. D'altra banda, un 3,3% dels parts iniciats a casa van desembocar en parts instrumentalitzats que van necessitar l'ús d'elements externs per treure el bebè del canal de part, mentre que aquesta taxa és d'un 10,2% als hospitals.

Pel que fa a les cesàries, l'estudi conclou que també són menys als parts a domicili: un 4% en parts domiciliaris i un 27,1% als hospitals.



Incidents a casa

Els incidents adversos més freqüents registrats en els parts a casa són la distòcia d'espatlles (4,5%) i l'hemorràgia postpart (1,1%). Tot i això, afirma que es van solucionar sense seqüeles.

L'Associació de Llevadores del part a Casa de Catalunya (ALPAC) assegura que l'estudi equipara la seguretat de la pràctica clínica de les matrones independents que assisteixen parts a domicili a Catalunya amb la d'altres països on el part a casa està inclòs en la cartera de serveis públics de salut.

A l'Estat, el 0,63% del naixements tenen lloc al domicili, però aquestes dades no desglossen els parts planificats dels que no ho estan. Catalunya és el territori amb més parts domiciliaris i la majoria són planificats.

Els autors de l'estudi són Lucía Alcaraz, coordinadora del Centre de Naixements de l'Hospital Can Ruti de Badalona; Ramon Escuriet, coordinador del Programa d'atenció al part normal del Departament de Salut; Imma Sàrries, llevadora independent, i Gemma Robleda, investigadora col·laboradora del Centre Cochrane Iberoamericà i cap d'Estudis de l'Escola Superior d'Infermeria de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest estudi s'ha publicat a la revista 'Midwifery'.