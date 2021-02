El maldecap dels polls

Els polls són uns insectes que només viuen en les persones. Hi ha tres espècies diferents en funció d'on s'allotgen: al cap, al cos i al pubis. El poll del cap és un insecte que viu entre els cabells i en alguns casos pot afectar celles, pestanyes i barba. Té de dos a quatre mil·límetres de longitud, és de color grisenc, sense ales i s'alimenta de sang que xucla de la pell del cap quan pica. Es reprodueix ràpidament: cada femella pon de 100 a 300 ous (llémenes), que són de color blanc i que s'enganxen a la base del cabell. Quan tenim polls s'anomena pediculosi.

La pediculosi

El símptoma principal és la picor del cuir cabellut ocasionada per la irritació de la saliva que l'insecte diposita a la petita ferida de la picada. Ferran Bossacoma, cap del servei de Farmàcia de la Fundació Salut Empordà, explica que la pediculosi «és molt corrent en criatures en edat escolar, especialment d'entre 4 i 6 anys, sigui quin sigui el seu nivell social». I recorda que «els polls no salten ni volen, però es transmeten fàcilment. La forma de contagi més habitual és per contacte directe dels cabells o l'intercanvi de raspalls, pintes, gorres... S'ha de tenir en compte que els animals domèstics no transmeten els polls».