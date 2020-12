El Grup Iris fa un taller virtual amb el pioner de la cuina Raw, Javier Medvedovsky

El Grup Iris aposta un cop més per un Nadal saludable i ha programat un taller molt especial, via Zoom, gràcies a la col·laboració d'Espiritual Chef i NANA Biosupermercats de Figueres. Els assistents podran cuinar en directe amb Javier Medvedovsky, professional gastronòmic des de fa 20 anys i un dels pioners internacionals de la cuina RAW. La cita és aquest dimecres.

Els interessats cal que es posin en contacte per WhatsApp al telèfon de Grup Iris 633 055 757. Des d'allà es facilitarà com fer la donació a les persones que no siguin sòcies de l'entitat i se'ls farà arribar l'enllaç per connectar-se via Zoom així com els ingredients de les receptes. Des de les seves xarxes socials, el cuiner Javier Medvedovskyv anima a tothom a donar suport a l'entitat i en fa difusió: «El Grup Iris és una associació de l'Empordà formada per persones afectades de càncer de mama. El seu objectiu principal és el d'ajudar, acollir, secundar i escoltar les persones que s'enfronten al diagnòstic. Ho gestionen set dones, de les quals el 90% són afectades de càncer de mama, amb el suport incondicional de tots els seus socis i una xarxa de voluntariat sempre disposada a col·laborar amb l'entitat».

Fa més d'una dècada que Javier Medvedovsky va caminant amb el projecte Espiritual Xef, amb el qual transmet el món de l'aliment viu. Mitjançant tallers presencials i conferències, divulga la importància d'una alimentació conscient i l'efecte que té sobre nosaltres i en el medi ambient. A la fi del 2018 va néixer l'Escola de Cuina en línia d'Espiritual Xef i avui compta amb més de 5000 alumnes. També és autor del llibre Espiritual Xef, aliments essencials de l'ànima.

La seva missió és continuar despertant consciències a través de la cuina, «fent que la nostra manera de relacionar-nos amb els aliments i la naturalesa formin part del canvi que volem veure en el món». A Espiritual Xef «tenim aquesta consciència en l'acte del xef, preocupant-nos i ocupant-nos de què comprar o collir, per com manipular els aliments, com presentar-los, com menjar-los, com digerir-los, així com per la influència de les nostres eleccions nutricionals en el planeta i en els éssers que l'habiten».

Els nostres hàbits alimentaris afecten en gran manera la nostra qualitat de vida i a la manera en la qual ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb l'entorn. Des de l'escola en línia que promou Javier Medvedovsky: «Volem posar una llavor en cada ser i que aquesta llavor germini consciència en l'acte de menjar. Els nostres valors principals són: Compromís amb la sostenibilitat del planeta; Passió i cura en tots els nostres serveis i responsabilitat en la salut de la mà del plaer».