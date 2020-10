Persones que s'han curat de Covid donen plasma a Vilafant

El Banc de Sang busca a Figueres i Vilafant persones que hagin patit la Covid-19 per donar plasma per als malalts. La campanya s'ha traslladat aquest dissabte, 3 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies a Vilafant on s'han donat cita les persones que han superat la malaltia per ajudar qui ara l'està passant.

Aquesta és la primera d'un seguit de col·lectes que el Banc de Sang organitzarà en les poblacions on hi hagi hagut brots. A més als principals hospitals de Catalunya també es recull plasma de persones que hagin superat la Covid-19. Per participar-hi, cal deixar les dades personals al següent web www.donarsang.gencat.cat/plasmacovid19.



El plasma com a tractament

Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus han fabricat anticossos (defenses) dirigits contra aquest virus. Aquests anticossos es troben en el plasma i, si els administrem a un malalt, podem ajudar a superar la infecció.

El plasma recollit pel Banc de Sang s'utilitza per a pacients en el marc de diferents estudis clínics per poder evidenciar que és un recurs terapèutic vàlid per superar la malaltia.

La donació de plasma es fa mitjançant un procediment que coneixem amb el nom de plasmafèresis. Té una durada de 45 minuts i permet obtenir només el plasma mentre que les cèl·lules de la sang es retornen al donant.

El Banc de Sang té una àmplia experiència en la practica de plasmafèresis, l'any passat en va fer més de 20.000.

Per poder ser donant cal: Tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos; En el cas de les dones, no haver estat embarassada; No haver estat transfós; Haver superat a malaltia fa més de 28 dies i tenir una prova diagnòstica que hagi confirmat la malaltia