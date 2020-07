Paper, estisores i pedra

Probablement en veure el títol de l'article d'avui somriurem perquè ens evocarà la nostra infantesa. Perquè aquest títol és el nom d'un joc, en el qual la destresa de les mans s'acompanya de la del cervell. Curiosament, aquest diumenge, vaig veure dos nens d'uns 10 anys d'edat que hi jugaven. Em van arrencar un somrís. Vaig pensar que hi ha coses que no canvien mai. La infantesa i el jocs en són un exemple. Aquest joc compara el paper, la tisora que el talla i la pedra, que és l'element més contundent. Quin és el més fort? Doncs depèn, però, com sempre, sol gua-nyar el més hàbil. El guanyador és qui mostra a temps l'element més fort.

Ara parlarem d'una altra trilogia. No és un joc i és actual. Fa referència a la contenció de la propagació del virus Covid-19. La trilogia és: mascareta, higiene de mans i distància de seguretat. Quina de les tres és més important? Ho són totes per igual. No poden anar una sense l'altra i totes s'han de dur a terme de forma cor-recta. Tots els mitjans de comunicació ens recorden que hem de mantenir una distància de seguretat entre dues i/o més persones per evitar el contagi de la Covid-19.

Ho fa tothom? Els establiments, centres on exerceixen professionals, totes les oficines d'atenció al públic i les que no atenen el públic han adaptat els seus espais per garantir-ne la seguretat dels treballadors i la del públic que hi va. La distància de seguretat és un instrument importantíssim per evitar el contagi víric en aquests moments. Aquesta distància no és només essencial per evitar de contraure aquesta malaltia, sinó també d'altres. És obvi que la higiene no fa mal. Quan a casa hi ha un infant a qui educar, tradicionalment se li ha ensenyat a rentar-se les mans. Abans i després de menjar, abans i després d'anar al bany, i sempre que s'hagi embrutit les mans. Ens sorprèn que es converteixi en obligatòria una mesura higiènica tan bàsica? A hores d'ara ho fa tothom i es fa bé? Tothom té les mans ben netes? Portar guants, si no es fa bé, pot ser més perillós que beneficiós. Rentar-se les mans i dur-les netes sempre és beneficiós.

I la mascareta? De la mascareta direm que en aquests moments el seu ús és obligatori en espais tancats, distàncies curtes..., però la mascareta s'ha de dur ben posada. Fa esfereir veure una mascareta penjada de l'orella com si fos una arracada o posada al braç en forma de colzera o a la barbeta com preparada per collir la saliva o qualsevol cosa que pugui sortir de la boca o el nas. La mascareta s'ha de portar tapant el nas i la boca. Sabem que les proves PCR de la Covid-19 es prenen del nas i de la boca, això ens justifica el fet de que la mascareta els ha de tapar. És una mesura per evitar contagiar-nos i contagiar. Demanarem que ens facin una PCR quan ens trobem bé i a més no complim les normes per evitar l'escampi de la Covid-19? Pensem un moment, en nosaltres i en els altres.

Vivim en una societat privilegiada en què podem prevenir moltes malalties. Avui parlem de tres senzilles mesures, que han demostrat ser útils per evitar nous brots de la malaltia provocada pel virus Covid-19. Ningú ens ha preguntat si ens agraden o no, però sí que sabem que la nostra obligació és complir-les. Ens hi va molt: la nostra salut i la dels altres.