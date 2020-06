El Museu de l'Empordà ajuda a millorar l'estat emocional de professionals sanitaris

El Museu de l'Empordà de Figueres és un dels setze equipaments culturals de Catalunya destinats a millorar l'estat emocional dels professionals sanitaris després de la Covid-19. L'Institut Català de la Salut i el departament de Cultura han creat el programa Recuperart-19, una iniciativa innovadora per combatre l'ansietat, la depressió i les lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el col·lectiu.



El director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, explica que tots els museus que participen en el programa Recuperart-19 proposen a aquest públic tan exclusiu una activitat comuna, tenint en compte les característiques particulars del col·lectiu sanitari pel que fa a l'autopercepció de salut i necessitat d'autocura. Cada espai cultural, però, ha elegit les peces del seu fons que poden proporcionar calma i tranquil·litat a l'espectador, en aquest cas el professional sanitari.



Aquesta activitat arrenca aquest dimecres, 1 de juliol. El programa està concebut per realitzar-se de forma individual i autònoma i se centra en la prevenció i gestió de possibles quadres d'ansietat, depressió o, fins i tot, lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic associats a la responsabilitat professional durant la crisi del nou coronavirus.





Relació d'equipaments culturals adherits al programa Recuperart-19

Per participar-hi, el professional sanitari s'ha d'acreditar a la porta del museu, mostrant la seva identificació professional. L'entrada, per a ell, és gratuïta. Tot seguit, se li proporcionarà una bossa que conté un quadern especialment elaborat per a l'activitat i una fitxa amb una relació d'obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció.En el cas del Museu de l'Empordà, s'han elegit cinc peces que estan exposades: una escultura dei quatre pintures, de. «Cada equipament cultural ha elegit peces que puguin encaixar en aquest programa, que ajudin a relaxar-se i que ajudin la persona a fer un procés d'introspecció que li pugui proporcionar sentiments de tranquil·litat, afecte, amor», ha comentat Eduard Bech.La llibreta que rep el professional sanitari és la guia per seguir l'activitat, que serà autoguiada, i en detalla instruccions i pautes per al participant. La proposta d'activitats se centra en exercicis d'atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, creativitat, escriptura, dibuix i reflexió.«El visitant, primer, ha de localitzar les peces, a través d'un plànol del museu que també li facilitem, i a partir d'aquí pot començar a fer l'activitat», assenyala el director del Museu de l'Empordà. La proposta està basada, fonamentalment, en l'ús dels museus com a entorns de reflexió i millora del benestar emocional.