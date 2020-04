El Dr. Ahmad Zaben ofereix un consultori de salut ocular a Facebook

El Dr. Ahmad Zaben, propietari de diversos establiments d'òptica a la demarcació de Girona, ofereix un consultori a través de Facebook aquest dissabte dia 25 d'abril, a la 1 del migdia.

Zaben respondrà tots els dubtes què es puguin tenir els usuaris sobre la salut ocular. Per a participar, només cal escriure la pregunta en el post on surt la convocatòria a Facebook, o enviar-la per correu e a info@optipunt.com.

En aquesta primera convocatòria respondrà els dubtes freqüents sobre miopia, hipermetropia, astigmatisme, baixa visió, higiene bàsica durant el confinament i lents de contacte, entre d'altres.

Va ser l'any 2015 quan el Doctor Ahmad Zaben va obtenir el seu doctorat en Optometria i Ciències de la Visió a la Universitat Europea. Abans d'això, ja tenia acumulat en el seu currículum el títol d'Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya a més de diversos màsters i postgraus. Optometria, ciències de la visió, rehabilitació visual i optometria clínica avançada són els seus camps de formació i especialització.