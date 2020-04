El coronavirus i els seus llaços amb la salut visual

Una nova malaltia amenaça la salut de tothom en el món. El brot es va originar a la Xina a finals de l'any 2019 i ja va infectar desenes de milers de persones. Va ser identificat com a coronavirus, però nomenat oficialment com a Covid-19. Es tracta d'una infecció respiratòria que causa símptomes similars a la pneumònia i que s'ha cobrat ja milers de vides. L'11 de març, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el coronavirus com una pandèmia. La Covid-19 és una afecció causada pel virus SARS-CoV-2, encara que se'l coneix entre la població només amb el nom de coronavirus, la realitat és que és només una varietat d'aquesta família.

Els coronavirus són una àmplia família de virus, aquests normalment afecten només els animals, però alguns han mutat i s'han convertit en malalties zoonòtiques, això vol dir que tenen la capacitat de transmetre's d'animals a les persones. Si bé el nou virus no és tan probable que causi morts com el coronavirus SARS o el coronavirus MERS, la xifra per morts globals va en augment. Els factors de risc de mortalitat són més grans en persones adultes de més de 40 anys, així com els pacients que pateixen malalties respiratòries, malalties cardiovasculars i els diabètics.

La Covid-19 es transmet de persona a persona i el més normal és que passi quan un subjecte sa entra en contacte amb les secrecions d'un pacient infectat, com les gotes de la tos o els esternuts.

El coronavirus també es pot transmetre a través d'alguna cosa que una persona infectada hagi manipulat deixant-hi secrecions. Això passa quan s'entra en contacte amb la superfície de l'objecte contaminat i després es toca la boca o el nas i fins i tot es contagia via oftàlmica, per mitjà de la conjuntiva.



Símptomes del coronavirus

Els símptomes del coronavirus solen ser lleus i apareixen de forma gradual. Les simptomatologies més comunes són: febre molt alta, problemes per respirar i falta d'alè, secreció dels fluids nasals, mal de coll, cap i malestar general i tos.

No obstant això, aquests no són els únics símptomes. Segons un estudi publicat per la revista The New England Journal of Medicine, hi ha més símptomes que també apareixen en els contagiats amb coronavirus com ara: conjuntivitis, marejos, secreció dels fluids nasals amb sang, diar­rea, nàusees o vòmits, calfreds, dolor muscular o articular i fatiga. En els casos més greus, la infecció causa pneumònia, insuficiència respiratòria aguda greu i fins i tot la mort. A causa de l'alta possibilitat de contagi per mitjà de la via oftàlmica, diversos especialistes ja estan desenvolupant estudis que demostren la relació del coronavirus amb la salut visual.

Dos informes recents estudien la conjuntivitis com un dels símptomes del coronavirus: en un estudi del Journal of Medical Virology de 30 pacients hospitalitzats per Covid-19 a la Xina, un tenia conjuntivitis. Aquest pacient, i no els altres 29, tenia SARS-CoV-2 en les seves secrecions oculars. Això suggereix que la SARS-CoV-2 pot infectar la conjuntiva i causar conjuntivitis, i les partícules virals són presents en les secrecions oculars. L'estudi publicat al New England Journal of Medicine, els investigadors van documentar la congestió conjuntival en 9 d'1,099 pacients (0.8%) amb Covid-19 confirmat per laboratori de 30 hospitals a la Xina.

Encara que sembla que la conjuntivitis és un esdeveniment poc comú en relació amb el coronavirus, molts pacients han acudit a clíniques oftalmològiques per presentar conjuntivitis, però, passen per desapercebuts la febre i símptomes respiratoris. És per això que augmenta la probabilitat que els oftalmòlegs siguin els primers a avaluar els pacients possiblement infectats amb el coronavirus. És per això que l'acadèmia Americana d'Oftalmologia recomana, als oftalmòlegs i optometristes, usar elements per protegir-se la boca, el nas i els ulls, quan atenguin pacients potencialment infectats amb coronavirus.

Així mateix, l'AAO li demana als oftalmòlegs fer-se una sèrie de preguntes per identificar pacients amb possible exposició a la SARS-CoV-2: El seu pacient té símptomes respiratoris? Va realitzar recentment un viatge internacional? El viatge internacional del seu pacient inclou un viatge recent a l'Iran, Itàlia, Japó i Corea del Sud, o tenen familiars que van tornar recentment d'un d'aquests països? De la mateixa manera, els centres per al Control i la Prevenció de Malalties insten oftalmòlegs que es troben amb pacients que compleixen amb aquests criteris que notifiquen immediatament al personal de control d'infeccions en el seu departament de salut local o estatal per a una major investigació del cas.

En aquest moment, no hi ha una vacuna per prevenir el coronavirus, i no se sap amb exactitud quins medicaments són efectius per al seu tractament. És per això que s'ha de prevenir el contagi, hi ha tres mesures principals: Rentar-se les mans amb freqüència, evitar tocar-se la cara, sobretot la boca i els ulls. Evitar el contacte amb persones amb símptomes de la infecció.



Protocols en les visites

Per als oftalmòlegs i optometristes, l'Acadèmia Americana d'Oftalmologia ha desenvolupat una de sèrie de normes a seguir per atendre els pacients: en confirmar cites per telèfon, sol·liciti reprogramar les consultes als pacients amb problemes oftàlmics no urgents que tenen malaltia respiratòria, febre o tornar d'una àrea d'alt risc en les últimes dues setmanes. Ha de preguntar als pacients que acudeixen a una cita abans d'ingressar a la sala d'espera sobre malalties respiratòries i si ells, o un membre de la seva família, han viatjat a una àrea d'alt risc en els últims 14 dies. Si responen afirmativament a qualsevol de les preguntes, han de ser enviats a casa i dir-los que parlin amb el seu metge d'atenció primària.

Mantingui la sala d'espera el més buida possible i redueixi les visites dels pacients més vulnerables. Es poden veure pacients malalts que possiblement tinguin Covid-19 amb una afecció ocular urgent, però tots els que entrin en contacte amb el pacient han d'usar equip de protecció personal. Les recomanacions dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties, és utilitzar per a l'equip de protecció personal guants, bates, protecció respiratòria i protecció per als ulls. Poseu una màscara facial sobre el pacient i aïlleu-lo en una sala d'examen amb la porta tancada, així mateix ha d'usar sales d'aïllament d'infeccions en l'aire (AIIR) si estan disponibles.

Les habitacions i els instruments s'han de desinfectar a fons després, d'acord amb les recomanacions actuals dels CDC específiques per Covid-19. Els llums de fenedura, inclosos els controls i els protectors respiratoris que les acompanyen, s'han de desinfectar després de cada pacient, particularment on sigui que posin les seves mans i cara.