L'Hospital de Figueres millora els indicadors de Seguretat dels pacients

Des del 2012 fins al 2018, l'evolució positiva que han tingut els indicadors que serveixen per mesurar el grau de compliment del Model de Seguretat dels Pacients a l'Hospital de Figueres ha permès que el centre escalés posicions i l'any passat se situés per sobre de la mitjana catalana dels hospitals de la mateixa categoria.

Aquesta millora contínua dels resultats de l'Hospital de Figueres s'expliquen, en bona part, gràcies a la creació de la Comissió de Seguretat del Pacient de la Fundació Salut Empordà, que cada dos anys elabora un pla que recull les accions a dur a terme per seguir avançant en aquesta matèria.

Els centres sanitaris catalans han de complir un Model de Seguretat dels Pacients definit pel Departament de Salut, que marca les pràctiques segures a aplicar per part dels professionals amb l'objectiu de minimitzar els incidents durant l'assistència.

Per avaluar el seguiment que fan els centres d'aquest model, el Departament ha creat uns indicadors per cada una de les pràctiques per garantir-ne el compliment i detectar les possibles millores a executar. L'avaluació del Model es realitza cada dos anys: la propera serà durant el 2020 i es donarà a conèixer al 2021.

El contingut d'aquest Model fixa quines són les pràctiques segures alhora que descriu com dur-les a terme. S'aplica a tots els serveis del centre i se centra en aspectes com el maneig de la medicació, les transfusions sanguínies, la identificació de pacients, la reanimació cardiopulmonar o el control d'infeccions, entre d'altres.