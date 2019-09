Dos metges de l'Alt Empordà fan una guia per tractar l'asma infantil

L'asma és la malaltia crònica més prevalent en la infància i l'adolescència i, en concret, a l'Alt Empordà, amb una població infantil de gairebé 23.000 persones, la pateixen entre 2.000 i 2.500 nens, segons han informat la doctora Pilar Villalobos i el doctor Jesús Aguado, metges especialistes en pneumologia pediàtrica de la comarca. Els dos pneumopediatres s'han posat d'acord per crear una eina de consulta, centrada en l'asma infantil, adreçada a professionals de l'Atenció Primària. Es tracta d'un document que agrupa, d'una forma ordenada i ben estructurada, experiències i consensos, d'àmbit nacional i internacional, que han de servir per facilitar el diagnòstic i un inici correcte del tractament d'aquesta malaltia, seguint les directrius vigents.

El document es divideix en dues parts: una primera que es refereix al diagnòstic i tractament de l'asma en el nen preescolar, de menys de 4 anys, i l'altra pensada per als nens més grans i adolescents, amb els quals és més fàcil fer proves objectives de funció pulmonar.



Herència genètica, obesitat i fum del tabac

Els doctors Villalobos i Aguado afirmen que l'asma pediàtrica té unes particularitats diferents de l'asma en adults, tot i que més de la meitat dels casos d'asma que presenten els adults comença en la infància precoç, abans dels 5 0 6 anys. «L'asma pediàtrica és una malaltia canviant i multifactorial. Hi juguen un paper important l'herència genètica i els factors ambientals», expliquen els dos pneumopediatres, els quals assenyalen que un dels signes que ha d'alertar els pares davant la sospita que un fill pugui tenir asma són les sibilàncies recur­rents, aquella dificultat respiratòria que popularment s'anomena xiulets, però no és l'únic.

«En el cas dels nens més petits hi tenen molt a veure les situacions víriques», exposen els dos professionals, alhora que també adverteixen d'altres situacions que precipiten l'aparició d'asma: «L'obesitat en infants és un dels factors que empitjoren la malaltia asmàtica i, a més, cal ser conscients dels efectes perjudicials del tabac en les etapes prenatal i postnatal».



Voluntat d'ajudar els companys

Una de les raons per la qual els doctors Villalobos i Aguado van acordar concebre la Guía práctica clínica del asma infantil en atención primaria va ser, per un interès personal i professional, amb la voluntat d'ajudar els seus col·legues, en un moment en què la sanitat pública disposa de recursos per tractar l'asma, però no se'n destinen suficients per a la formació dels metges.



NOMS PROPIS

Doctor Jesús Aguado - Pediatre especialista en pneumologia pediàtrica. Va treballar vuit anys a l'Hospital de Figueres, juntament amb la doctora Pilar Villalobos, i actualment és metge pediatre dels equips d'atenció primària de Bàscara i la Jonquera. També exerceix en l'àmbit privat, a la Clínica Bofill.

Doctora Pilar Villalobos - Cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de Figueres, especialista en pneumologia pediàtrica. Treballa en aquest centre hospitalari des de fa 25 anys i en fa 24 que es dedica plenament a les malalties del sistema respiratori en infants.



UNA EINA DE CONSULTA ACCESSIBLE

La Guía práctica clínica del asma infantil en atención primaria consta de 43 pàgines i es concep com una eina d'assessorament en la pràctica diària dels professionals de pediatria. Es pot consultar, de forma lliure i gratuïta, a través del portal web de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, institució que avala aquesta investigació. A més, un laboratori farmacèutic s'ha ofert a editar-la en forma de manual imprès, per fer-la arribar a totes les consultes de pediatria del sistema sanitari d'atenció primària.

En la confecció de la guia, els doctors Pilar Villalobos i Jesús Aguado han comptat amb la col·laboració dels pneumopediatres Josep Sánchez Jiménez i Ernesto Segarra García.