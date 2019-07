Aquests són els riscos de no canviar-se el banyador moll

Són molts els que, després de banyar-se a l'estiu, es queden amb el banyador posat fins que s'eixuga, sense preocupar-se dels possibles efectes negatius que això pot comportar per a la seva salut. Romandre tant de temps amb una peça xopa, sobretot una que cobreix zones vulnerables a infeccions, suposa un risc del que la majoria de la gent no és conscient, i que es podria evitar amb un senzill gest. Aquí t'expliquem per què hauries canviar-te el banyador moll per un de sec.

La humitat, entre altres factors, afavoreix l'aparició de la cistitis, també coneguda com infecció urinària. Aquesta inflamació és causada per una infecció bacteriana i resulta molesta i dolorosa. A més, pot esdevenir en un problema realment greu si s'estén als ronyons. La cistitis es caracteritza per una necessitat constant d'orinar, acompanyada d'una forta coïssor. En alguns casos, l'orina pot aparèixer acompanyada de sang.

Aquest tipus de bacteris apareixen en condicions d'humitat i calor, sobretot en zones amb falta d'oxigen. Per tant, una peça mullada contra determinades zones de la pell pot afavorir l'aparició d'aquest tipus de problemes, que són més freqüents en dones que en homes, pel fet que la uretra de la dona és més curta i més vulnerable que la del baró.



Rentar el banyador cada dia



Un altre consell, a més de canviar-se el banyador, seria rentar-lo cada dia -amb aigua a la major temperatura possible- per eliminar les possibles bacteris i evitar-ne l'acumulació. Una altra de les infeccions més habituals en aquests casos és la candidiasi, que provoca el fong Candida albicans.

La importància de rentar la roba també es dóna en el cas de les peces noves, ja que pot haver-hi presència de microorganismes o bacteris. Aquest tipus de patògens, de vegades d'origen genital o fecal, poden sobreviure durant setmanes o fins i tot mesos a la roba, de manera que aquest primer rentat a alta temperatura abans d'una estrena és el millor consell que pots seguir.