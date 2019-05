Qui coneix Florence Nightingale?

M. Antònia Bonany

Florence Nightingale és un referent mundial. Dir el seu nom, en el meu món, és sinònim del paper de la infermeria en la història de la humanitat. Aquesta dona va ser la propulsora de la infermeria moderna. Tots li hauríem d'estar agraïts. Ella va crear un nou model conceptual d'infermeria que va revolucionar l'exercici d'aquesta professió. Va aconseguir que es reconegués la feina de la infermera, tot demostrant-ne la importància.

Si mirem enrere, veurem que hi ha hagut moltes persones importants que han marcat els grans avenços de la història de la humanitat. Per sort el camp de la sanitat no se n'escapa. El concepte de salut i sanitat és tan ampli que inclou un conjunt de professionals de mons molt diferents, parlem del paper de físics, químics, farmacèutics, biòlegs, veterinaris..., i avui dia també dels professionals de les TIC. Però de fet tot va començar amb el binomi metge-infermera.

Temps enrere, el paper de la infermera estava més acotat que no pas ara. També tenia una dependència quasi absoluta del metge i les seves funcions es veien limitades a fer unes tècniques sanitàries i/o donar confort al malalt. No diem en cap moment que aquestes tasques no siguin importants, sinó que el personal infermer ha vist ampliades les seves competències. Florence Nightingale fou la pionera, la que va obrir «la caixa dels trons» i d'ella en sortiren professionals que cada cop estaven més formats, tant des del punt de vista teòric, científic, acadèmic, de tècniques infermeres i també de competències dins del marc de la salut i el benestar del malalt. També cal matisar que aquesta ha estat tradicionalment una professió molt feminitzada.

Pel que fa a l'atenció primària i en el Centre d'Atenció Primària, s'assigna a cada pacient una UBA (Unitat Bàsica Assistencial) encarregada de l'atenció sanitària en aquest nivell. La UBA està formada per un llicenciat/da en Medicina Familiar i Comunitària i un/a Diplomat/da en Infermeria. Com veieu quan aneu al CAP, poden treballar tant junts com separats. Hi ha qui ja sap quina missió té aquella porta interior que connecta les consultes.

De fet la creació de les UBAs i la interrelació entre els professionals evidencia el model del treball en equip actual. Per la porta que hi ha entre consulta i consulta, hi pot passar el/la pacient, el/la metge/ssa i/o el/la infermer/a i fa que estiguin junts. Les responsabilitats i les tasques es comparteixen.

Personalment crec que treballar en equip és imprescindible per a garantir una atenció de qualitat. Aquest és un dels aspectes que va potenciar la Florence Nigthingale.

Ja fa anys es va decidir que el dia 12 de maig seria el dia internacional de la infermera, no només per homenatjar-la, sinó també per reconèixer la importància dels professionals infermers.

Aprofito avui aquest espai per fer més visible el col·lectiu infermer amb qui treballo diàriament des de fa molt anys. Treballem braç a braç, tot formant part d'un equip sanitari disposat sempre a donar la millor atenció possible als nostres pacients.

Ara ja sabem qui era la Florence Nightingale i perquè se li fa aquest reconeixement.