Aquest és el motiu pel qual no has de rentar-te les dents tot just després de menjar

Sempre hem escoltat que hem de rentar-nos les dents després de cada àpat, però no hem d'agafar-ho al peu de la lletra ja que, just després de dinar no és recomanable fer-ho, sinó que l'ideal és esperar un temps.

Hi ha experts que fins i tot recomanen raspallar-se només dues vegades al dia en lloc de tres i durant dos minuts en comptes de tres. Aquestes són les recomanacions perquè el nostre raspallat sigui més eficaç:

Esperar mitja hora



Encara que sembli el més lògic, rentar-se les dents tot just acabar el menjar no és el millor. Això és degut al fet que en aquest moment estaríem trient l'àcid (PH) que hem ingerit -el major enemic de les nostres dents- contra ells, de manera que provocarem un efecte més durador.

Aquest àcid fa que la superfície de les dents, l'esmalt, es debiliti i, en fregar-lo, l'estenem per la boca, aixafant els bacteris contra les dents. En canvi, si esperem mitja hora, farem que la saliva que produeix la nostra boca ja hagi eliminat part d'aquest àcid. Si hem ingerit sucre, aquest procediment és més necessari.

esbandir-los



En lloc de raspallar-nos les dents, el que sí podem just després d'acabar de menjar és glopejar la boca amb aigua o amb un col·lutori, encara que aquest resseca la boca, pel que tampoc convé abusar-ne. Això facilitarà que els nivells de PH es vagin estabilitzant. Molts experts consideren que fins i tot és millor això que el mateix rentat.

Moviment adequat



El més important a l'hora de raspallar-se les dents és fer-ho de dalt a baix. Fer-ho d'esquerra a dreta provocarà estendre la brutícia i facilitarà que la porqueria s'encaixi sota de la geniva.

Molta gent s'oblida també que és tan important raspallar les dents tant per davant com per darrere, així com els espais entre elles (és bo completar el raspallat amb fil dental) i la llengua. És més important raspallar bé que fer-ho durant molt de temps.

A més convé no fer un raspallat massa fort, especialment cap a la geniva, es pot fer malbé la sensibilitat dental. Pel que fa a les genives és convenient un lleuger massatge amb els dits.

Primer, sense pasta



Resulta aconsellable realitzar un primer rentat sense pasta, ja que així notarem més la brutícia i totes les parts de la boca, de manera que aconseguirem un raspallat més exhaustiu. I és que si posem massa dentífric des d'un principi es produirà un efecte d'escuma que ens impedirà ser conscients del raspallat que estem realitzant, ja que produeix una sensació irreal. A més, la pasta ajuda més a deixar un bon alè que al fet de la neteja en si mateix.

Abans d'anar al llit, rentar-se sempre



El moment més necessari i efectiu en què rentar-se les dents és abans de posar-se al llit. El motiu és que durant la nit perdem salivació, el que fa que els bacteris tinguin més màniga ampla. Per això, és important que les eliminem totes abans. Curiosament, aquest raspallat és el que més se'ns oblida.

A més, no cal passar-se amb la freqüència. Si mengem sis vegades al dia, no hem de raspallar-nos cada vegada.

D'altra banda, els menjars que portin vitamina A, com meló o pastanaga; vitamina C, com el tomàquet; o vitamina D, com els ous o la llet, ajuden a una bona salut bucal. També aliments com el peix blau, els cereals o la fruita seca. Per contra, aliments amb sucre, especialment els refrescos, o el pica-pica entre hores, no són recomanables.