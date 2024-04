De Garriguella als parcs Galatea i Tramuntana

Imatge del primer parc eòlic de l’estat, a Garriguella. / Arxiu

El 9 d’abril de 1984, la Generalitat de Catalunya i Enher van inaugurar el Parc Eòlic de l’Alt Empordà a Garriguella que, en aquell moment, va ser un projecte pioner a escala estatal. En aquesta edició d’EMPORDÀ posem sobre la taula aquell moviment pioner fet des de la comarca i com, quatre dècades més tard, vivim la paradoxa que no hi ha cap parc eòlic en funcionament en cap dels 68 municipis. Una paradoxa que està sotmetent l’Alt Empordà a fortes pressions per accelerar el procés d’implantació de les renovables amb unes presses que, després d’anys de paràlisi, provoquen tensions que poden acabar desembocant en projectes desmesurats o mal planificats. Els molins de vents de Garriguella es van desmuntar quatre anys més tard, sense que haguessin donat mai un bon rendiment, com tampoc va anar el projecte que es va fer anys més tard al Pení. «Garriguella no era un bon lloc per a instal·lar aquestes màquines de primera generació, que eren molt baixes, amb només deu metres d’altura», explica l’enginyer Pep Puig, que ara, però, defensa que amb l’actual tecnologia, l’Empordà és un bon emplaçament per als parcs eòlics. «A l’Empordà, no s’hauria de construir un parc eòlic, se n’haurien de construir dotzenes, perquè hi ha localitzacions de la comarca que són molt bones», defensa Puig amb un punt de vista que topa, frontalment, amb el pensament d’altres científics i de les associacions ecologistes i defensa del territori amb més implantació a l’Alt Empordà.

Entre el punt de vista de Pep Puig i dels contraris als grans parcs com el Galatea, projectat per una filial d’Endesa a l’Albera, o el Tramuntana, un parc eòlic marí al golf de Roses, hi ha d’haver un punt d’equilibri. La possibilitat que l’Alt Empordà entri en el món de les energies renovables amb parcs eòlics dimensionats al territori, respectuosos amb el medi ambient i sense greus afectacions paisatgístiques en un territori on el turisme és clau per a l’economia. L’aprofitament de corredors de comunicacions, com pot ser l’autopista, i altres zones ja amb molta presència d’activitats no naturals, per instal·lar projectes de parcs eòlics és un camí a seguir. Un camí que s’ha de traçar amb el màxim consens possible.